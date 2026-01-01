HeyForm 是一个现代化的开源表单构建器，它可以创建引人入胜的对话式界面，问题逐一呈现。与传统表单构建器相比，这种方法显著提高了完成率，使其成为调查、问卷、测验和潜在客户捕获表单的理想选择。

凭借 40 多种输入类型、条件逻辑、自定义主题和内置分析功能，HeyForm 提供了一个强大的无代码数据收集平台，同时将所有提交内容置于您的控制之下。此模板包含用于表单存储的 MongoDB、用于缓存的 KeyDB 以及用于安全表单访问的 Traefik HTTPS 路由。