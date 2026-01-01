部署 Crawl4AI 一键安装。
开源网络爬虫，可将网站转换为干净、LLM 就绪的 Markdown，用于 AI 数据管道。
为 Crawl4AI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Crawl4AI 构建什么
Crawl4AI 是一款专为 AI 应用设计的高级网络爬虫和抓取工具。它将网络内容转换为结构化的、可用于 LLM 的 Markdown 输出，使其成为 RAG（检索增强生成）系统、训练数据集和 AI 驱动的内容管道的理想基础。凭借超过 50,000 个 GitHub 星标，它已成为 AI 开发者社区首选的爬取解决方案。
该平台支持对 JavaScript 密集型网站进行完整的浏览器控制、带浏览器池的异步爬取、智能内容过滤和 RESTful API 访问——所有这些都配备了实时监控仪表板和交互式操场。在您的 VPS 上自托管 Crawl4AI，可为您提供专用的计算资源，用于密集的爬取操作，并能完全控制数据处理，而无需通过第三方服务路由敏感内容。
Crawl4AI 的主要功能
LLM 就绪输出
将抓取的页面转换为简洁的Markdown格式，优化用于直接输入到语言模型管道和RAG系统。
完全浏览器控制
使用浏览器池处理 JavaScript 渲染的页面和动态内容，以实现高性能、准确的数据提取。
RESTful API 访问
提供 HTTP 端点，用于将网络爬虫集成到现有应用程序和自动化数据工作流中。
实时监控
内置仪表板和交互式演练场让您跟踪抓取操作、测试提取策略并实时调试配置。
智能筛选
结构化提取策略可以过滤噪音并分离相关内容，从而减少您AI管道中的后期处理工作。
为什么要在 Hostinger 上运行 Crawl4AI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。