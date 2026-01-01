Crawl4AI 是一款专为 AI 应用设计的高级网络爬虫和抓取工具。它将网络内容转换为结构化的、可用于 LLM 的 Markdown 输出，使其成为 RAG（检索增强生成）系统、训练数据集和 AI 驱动的内容管道的理想基础。凭借超过 50,000 个 GitHub 星标，它已成为 AI 开发者社区首选的爬取解决方案。

该平台支持对 JavaScript 密集型网站进行完整的浏览器控制、带浏览器池的异步爬取、智能内容过滤和 RESTful API 访问——所有这些都配备了实时监控仪表板和交互式操场。在您的 VPS 上自托管 Crawl4AI，可为您提供专用的计算资源，用于密集的爬取操作，并能完全控制数据处理，而无需通过第三方服务路由敏感内容。