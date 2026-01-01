WAHA（WhatsApp HTTP API）是一个开源的REST API服务器，它将WhatsApp Web封装成一个简洁的HTTP接口，这样任何应用程序或服务都可以发送消息、接收事件和管理会话，无需浏览器依赖或第三方云成本。它支持多种引擎后端 — 此模板使用NOWEB引擎，该引擎通过WebSocket直接通信，无需启动浏览器，使其在VPS资源上轻量且高效。

自托管WAHA使您的WhatsApp会话数据、消息内容和webhook集成完全在您的控制之下。使用标准的HTTP调用，在几分钟内将您的CRM、聊天机器人、帮助台或内部工具连接到WhatsApp，并内置了Web仪表板和交互式Swagger UI，开箱即用。