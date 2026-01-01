部署 WAHA 一键安装。
自托管的 WhatsApp HTTP API，让您通过简单的 REST 接口发送和接收消息。
为 WAHA 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 WAHA 构建什么
WAHA（WhatsApp HTTP API）是一个开源的REST API服务器，它将WhatsApp Web封装成一个简洁的HTTP接口，这样任何应用程序或服务都可以发送消息、接收事件和管理会话，无需浏览器依赖或第三方云成本。它支持多种引擎后端 — 此模板使用NOWEB引擎，该引擎通过WebSocket直接通信，无需启动浏览器，使其在VPS资源上轻量且高效。
自托管WAHA使您的WhatsApp会话数据、消息内容和webhook集成完全在您的控制之下。使用标准的HTTP调用，在几分钟内将您的CRM、聊天机器人、帮助台或内部工具连接到WhatsApp，并内置了Web仪表板和交互式Swagger UI，开箱即用。
WAHA 的主要功能
WhatsApp 的 REST API
通过文档化的 REST API 发送和接收 WhatsApp 消息、媒体和事件，该 API 可从任何语言或框架访问。
内置网络仪表盘
管理会话、扫描二维码，并通过网页用户界面监控活动，无需编写任何代码。
Webhook 事件流
将传入消息和状态更新推送到您自己的端点，并使用可配置的事件过滤器和自定义标头。
会话持久性
会话在容器重启后会自动存活 — 重启或更新后无需重新扫描二维码。
媒体文件处理
发送和接收图片、文档、语音备忘录和视频文件，并内置本地存储以保存接收到的媒体。
为什么要在 Hostinger 上运行 WAHA
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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