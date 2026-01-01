Quasarr 是一个轻量级的 Python 服务，它伪装成 Newznab 索引器和 SABnzbd 下载客户端，然后通过其 My JDownloader 云 API 将每次抓取分派给 JDownloader 2。结果是一个无缝的桥梁，允许 Radarr、Sonarr、Lidarr、Prowlarr 和 Magazarr 从一键式主机进行搜索和下载，而无需接触真正的 Usenet 或 BitTorrent。

在 VPS 上自托管 Quasarr 可以使该桥梁与 JDownloader 一起全天候在线，并包含一个内置的 CAPTCHA 解密流程，用于受保护的链接。活跃的 GitHub 赞助商可以插入 SponsorsHelper 以自动解决 CAPTCHA。