部署 Quasarr 一键安装。
JDownloader 桥接，为整个 Arr 媒体堆栈提供 Newznab 索引器和 SABnzbd 下载客户端。
为 Quasarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Quasarr 构建什么
Quasarr 是一个轻量级的 Python 服务，它伪装成 Newznab 索引器和 SABnzbd 下载客户端，然后通过其 My JDownloader 云 API 将每次抓取分派给 JDownloader 2。结果是一个无缝的桥梁，允许 Radarr、Sonarr、Lidarr、Prowlarr 和 Magazarr 从一键式主机进行搜索和下载，而无需接触真正的 Usenet 或 BitTorrent。
在 VPS 上自托管 Quasarr 可以使该桥梁与 JDownloader 一起全天候在线，并包含一个内置的 CAPTCHA 解密流程，用于受保护的链接。活跃的 GitHub 赞助商可以插入 SponsorsHelper 以自动解决 CAPTCHA。
Quasarr 的主要功能
JDownloader 桥接
将来自 Radarr、Sonarr、Lidarr 和 Magazarr 的每一次抓取直接转发到 JDownloader 2，通过 My JDownloader 云 API。
Newznab 索引器
Quasarr 暴露了一个 Newznab 兼容的搜索端点，以便 Arr 堆栈可以使用 IMDb ID 或文本查询在受支持的一键主机上查找发布。
SABnzbd 客户端模拟
充当 SABnzbd 下载客户端，以便 Radarr、Sonarr 和 Lidarr 可以排队、监控和导入已完成的下载，而无需更改其工作流程。
CAPTCHA 解密
内置链接解密功能可处理受 CAPTCHA 保护的发布，并支持可选的 Tampermonkey 脚本和 SponsorsHelper 集成，以实现自动解决。
类别和镜像控制
主机名和下载镜像的按类别白名单使您的库保持在您信任的来源上，而无需更改 Arr 配置。
通知和认证
可选的 Discord 和 Telegram 通知，以及基于表单或 HTTP 基本认证，可保护网络用户界面并让您随时了解情况。
为什么要在 Hostinger 上运行 Quasarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。