Maintenant 是一个开源的统一监控工具，可以一次性替代多个自托管工具。部署一个容器，它就能自动发现主机上的所有工作负载，通过一个由 Go 驱动的仪表盘，跟踪容器状态、资源使用、HTTP 和 TCP 端点、TLS 证书、镜像更新以及网络安全风险。

Maintenant 专为自托管用户和小型团队设计，以单个二进制文件形式发布，由 SQLite 提供支持，无需外部数据库或日志传输器。它特意不内置身份验证功能，旨在置于您现有的反向代理之后，这样您可以在整个堆栈中保持一个身份层，同时拥有所有指标、日志行和警报，而无需按主机或按指标付费。