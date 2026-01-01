立即部署一键安装。
零配置的 Docker 和 Kubernetes 监控，支持容器健康检查、端点检查、证书和公共状态页面。
为 Maintenant 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Maintenant 的主要功能
容器自动发现
在启动时即刻检测每个 Docker 容器和 Kubernetes 工作负载，并包含状态变化、重启循环和日志流。
端点和心跳检查
通过 Docker 标签定义 HTTP、TCP 和 cron 心跳监控器，并具有可配置的故障和恢复阈值。
TLS证书跟踪
自动从受监控的HTTPS端点导入证书，并在证书到期前30、14、7、3和1天发出警报。
资源指标
实时图表显示每个容器的CPU、内存、网络和磁盘I/O，并带有去抖动的阈值警报，以降低噪音。
更新情报
扫描 OCI 注册表以比较镜像摘要，从而准确了解哪些工作负载有新版本等待更新。
公开状态页
汇总监控严重性，并通过服务器发送事件为客户和团队成员提供实时状态页面。
为什么要在 Hostinger 上运行 Maintenant
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。