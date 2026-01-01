Homer 是一个轻量级的开源仪表盘，它能将您自托管的服务集合转化为一个简洁、有序的主页。它完全通过单个 YAML 文件配置，无需数据库和后端——只需几行代码即可为服务器上的每个应用程序构建一个精致的门户。对配置文件所做的更改会在页面刷新后立即生效，因此维护您的仪表盘毫不费力。

在您自己的 VPS 上自托管 Homer 意味着您的仪表盘将保持私密，可以从静态文件即时加载，并且可以无限自定义。借助 PWA 支持，它可以在移动设备上像原生应用一样安装，让您和您的团队可以随时随地快速访问所有服务。