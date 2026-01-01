CyberChef 是一个由GCHQ开发的强大、基于网络的数据处理工具，提供300多种内置操作，用于加密、编码、压缩、哈希和数据格式转换——所有这些都通过直观的拖放界面完成。独特的“配方”系统允许您将多个操作串联成可重用、可共享的工作流，而“魔术”功能则自动检测编码类型以加速分析。

由于CyberChef在您的浏览器中进行所有客户端处理，敏感数据永远不会离开您的设备。在VPS上自托管您自己的实例，确保它始终可供您的团队使用，仅在您的基础设施内部可访问，并且不受公共托管版本的依赖——这对于处理机密数据的安全操作和事件响应工作流至关重要。