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GCHQ的“网络瑞士军刀”，拥有300多种操作，用于在浏览器中进行编码、加密和数据分析。

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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
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1 Gbps 网络速度
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 CyberChef 构建什么

CyberChef 是一个由GCHQ开发的强大、基于网络的数据处理工具，提供300多种内置操作，用于加密、编码、压缩、哈希和数据格式转换——所有这些都通过直观的拖放界面完成。独特的“配方”系统允许您将多个操作串联成可重用、可共享的工作流，而“魔术”功能则自动检测编码类型以加速分析。

由于CyberChef在您的浏览器中进行所有客户端处理，敏感数据永远不会离开您的设备。在VPS上自托管您自己的实例，确保它始终可供您的团队使用，仅在您的基础设施内部可访问，并且不受公共托管版本的依赖——这对于处理机密数据的安全操作和事件响应工作流至关重要。

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你可以用 {name} 构建什么

CyberChef 的主要功能

300+ 内置操作

涵盖 Base64、AES、SHA 哈希、正则表达式、IP 解析、压缩以及数十种其他数据转换操作，无需编写任何代码。

食谱链

将多个操作串联成可重用的“配方”，这些配方可以通过URL保存和共享，从而实现可重复且有文档记录的数据转换工作流程。

客户端处理

所有操作都在浏览器中完全运行 — 数据永不离开您的机器，使其对敏感的安全调查和机密分析来说是安全的。

魔术自动检测

Magic 操作自动识别未知编码方案，并建议正确的操作来解码它们，从而加速分类和分析。

断点调试

通过断点逐步执行配方，以检查中间数据状态并排查复杂的多阶段转换管道。

为什么要在 Hostinger 上运行 CyberChef

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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