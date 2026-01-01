ZITADEL 是一个云原生、开源的身份和访问管理平台，为现代应用程序提供身份验证、授权和用户管理。它开箱即用地支持 OIDC、OAuth 2.0、SAML 和通行密钥 — 使其成为 Auth0、Keycloak 或 AWS Cognito 的完整自托管替代方案。

在您自己的 VPS 上自托管 ZITADEL，让您完全掌控用户数据、合规性要求和身份验证流程，且无需按用户付费或担心供应商锁定。其事件溯源架构确保了所有身份操作的完整、不可变的审计跟踪。