Fireshare 是一个自托管的媒体共享平台，旨在通过独特的、按项目可共享的链接分享游戏片段、视频和图片。只需上传一次您的录制内容，即可与朋友单独分享或公开分享——每个片段都有自己的URL，对于您希望保持半私有的项目，还可以选择密码保护。

与云视频服务不同，Fireshare 完全运行在您自己的VPS上，没有上传限制，没有水印，观看者也无需账户。内容按游戏分类，可以通过公共或私人订阅源浏览，并通过RSS订阅——为您的视频内容提供一个合适的归宿，而无需将您的观众发送到第三方平台。