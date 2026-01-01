一键部署 Fireshare。
自托管的视频和图片分享平台，用于游戏剪辑，提供独特的分享链接和密码保护的访问。
为 Fireshare 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。
你可以用 Fireshare 构建什么
Fireshare 是一个自托管的媒体共享平台，旨在通过独特的、按项目可共享的链接分享游戏片段、视频和图片。只需上传一次您的录制内容，即可与朋友单独分享或公开分享——每个片段都有自己的URL，对于您希望保持半私有的项目，还可以选择密码保护。
与云视频服务不同，Fireshare 完全运行在您自己的VPS上，没有上传限制，没有水印，观看者也无需账户。内容按游戏分类，可以通过公共或私人订阅源浏览，并通过RSS订阅——为您的视频内容提供一个合适的归宿，而无需将您的观众发送到第三方平台。
Fireshare 的主要功能
按片段分享链接
每个视频和图片都会获得一个独特的公共URL，您可以直接分享——观看者无需强制创建账户或平台重定向。
密码保护的共享
通过密码锁定单个剪辑或您的整个动态，这样您就可以精确控制谁能查看您的内容。
基于游戏的组织
按游戏标题标记和浏览内容，保持您的剪辑井然有序，并让观众轻松找到特定游戏的素材。
RSS订阅源支持
Fireshare 生成 RSS 订阅源，以便关注者可以订阅并在您发布新的剪辑或图片时收到通知。
内置视频转码
基于CPU的转码自动将上传内容处理为网络优化格式，从而使视频片段在任何浏览器中流畅播放，无需手动转换。
为什么要在 Hostinger 上运行 Fireshare
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。
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