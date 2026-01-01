Logseq 是一个隐私优先的开源知识管理和大纲平台——它提供基于块的笔记、双向链接、日志、图谱式笔记关系以及可查询的知识库，所有内容都以 Markdown 或 Org-mode 文件形式存储在磁盘上。Logseq Web 应用是一个完全在您的浏览器中运行的静态 SPA；此模板自托管它，因此驱动您笔记的 JavaScript 来自您控制的基础设施，而不是第三方。

笔记通过 File System Access API 本地存储在您的浏览器中，这意味着数据永远不会触及托管 SPA 的服务器——这非常适合“我信任自己的 CDN”工作流，即用户希望使用 Logseq UI 但又不想依赖 logseq.com 或任何云同步提供商。将此部署与 Logseq 桌面应用、git 同步或 iCloud/OneDrive 文件夹同步结合使用，以实现跨设备访问相同的笔记文件。