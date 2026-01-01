一键部署 Logseq。
自托管的隐私优先知识库和大纲工具，作为快速静态网络应用提供服务，笔记存储在您的浏览器控制的本地文件夹中。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Logseq 构建什么
Logseq 是一个隐私优先的开源知识管理和大纲平台——它提供基于块的笔记、双向链接、日志、图谱式笔记关系以及可查询的知识库，所有内容都以 Markdown 或 Org-mode 文件形式存储在磁盘上。Logseq Web 应用是一个完全在您的浏览器中运行的静态 SPA；此模板自托管它，因此驱动您笔记的 JavaScript 来自您控制的基础设施，而不是第三方。
笔记通过 File System Access API 本地存储在您的浏览器中，这意味着数据永远不会触及托管 SPA 的服务器——这非常适合“我信任自己的 CDN”工作流，即用户希望使用 Logseq UI 但又不想依赖 logseq.com 或任何云同步提供商。将此部署与 Logseq 桌面应用、git 同步或 iCloud/OneDrive 文件夹同步结合使用，以实现跨设备访问相同的笔记文件。
Logseq 的主要功能
基于块的大纲工具
每一行都是一个可拖动的块，具有双向链接、嵌入和引用 — 非常适合非线性思考者和PKM工作流程。
Markdown 和 Org 模式
笔记是存储在磁盘上的普通 Markdown 或 Org-mode 文件，因此它们可以在任何文本编辑器中编辑，并且在 Logseq 未来停止服务后仍然可用。
每日日记
每日笔记页面创建了一个意识流日志，随着时间的推移，它能揭示其中的模式，并轻松链接到主题页面。
图表视图
将笔记之间的关系可视化为交互式图表，从而更容易发现不断增长的知识库中的隐藏联系。
查询和模板
针对您的知识库运行 Datalog 查询，并创建可重用模板，用于会议记录、书籍、项目和重复性工作流程。
隐私优先
该网络应用完全在客户端运行；笔记存储在浏览器控制的本地文件夹中，并且永远不会离开您的设备，除非您选择启用 Git 同步或其他同步层。
为什么要在 Hostinger 上运行 Logseq
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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