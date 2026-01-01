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自托管的隐私优先知识库和大纲工具，作为快速静态网络应用提供服务，笔记存储在您的浏览器控制的本地文件夹中。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Logseq 构建什么

Logseq 是一个隐私优先的开源知识管理和大纲平台——它提供基于块的笔记、双向链接、日志、图谱式笔记关系以及可查询的知识库，所有内容都以 Markdown 或 Org-mode 文件形式存储在磁盘上。Logseq Web 应用是一个完全在您的浏览器中运行的静态 SPA；此模板自托管它，因此驱动您笔记的 JavaScript 来自您控制的基础设施，而不是第三方。

笔记通过 File System Access API 本地存储在您的浏览器中，这意味着数据永远不会触及托管 SPA 的服务器——这非常适合“我信任自己的 CDN”工作流，即用户希望使用 Logseq UI 但又不想依赖 logseq.com 或任何云同步提供商。将此部署与 Logseq 桌面应用、git 同步或 iCloud/OneDrive 文件夹同步结合使用，以实现跨设备访问相同的笔记文件。

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你可以用 {name} 构建什么

Logseq 的主要功能

基于块的大纲工具

每一行都是一个可拖动的块，具有双向链接、嵌入和引用 — 非常适合非线性思考者和PKM工作流程。

Markdown 和 Org 模式

笔记是存储在磁盘上的普通 Markdown 或 Org-mode 文件，因此它们可以在任何文本编辑器中编辑，并且在 Logseq 未来停止服务后仍然可用。

每日日记

每日笔记页面创建了一个意识流日志，随着时间的推移，它能揭示其中的模式，并轻松链接到主题页面。

图表视图

将笔记之间的关系可视化为交互式图表，从而更容易发现不断增长的知识库中的隐藏联系。

查询和模板

针对您的知识库运行 Datalog 查询，并创建可重用模板，用于会议记录、书籍、项目和重复性工作流程。

隐私优先

该网络应用完全在客户端运行；笔记存储在浏览器控制的本地文件夹中，并且永远不会离开您的设备，除非您选择启用 Git 同步或其他同步层。

为什么要在 Hostinger 上运行 Logseq

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