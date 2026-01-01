PiGallery2 是一个开源的自托管照片画廊，它将磁盘上的图片目录作为快速、现代的网页画廊提供服务——无需上传管道、专有数据库或SaaS依赖。您已使用的目录布局将成为访客浏览的相册结构，因此它同样适用于个人照片档案、活动画廊、家庭度假相册和轻量级作品集。

在您自己的VPS上自托管PiGallery2，可以将照片和元数据保存在您控制的基础设施中，而不是公共照片服务，后者可能会挖掘图像内容用于面部识别或训练数据。Node.js后端特意设计为轻量级——它旨在在树莓派上良好运行——因此一个小型VPS套餐可以轻松托管数万张图片，同时仍能提供快速缩略图和丰富的用户界面。