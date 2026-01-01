一键安装部署 PiGallery2。
快速、目录优先的自托管照片库，可将磁盘上的图片文件夹转换为精美的网络相册。
为 PiGallery2 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 PiGallery2 构建什么
PiGallery2 是一个开源的自托管照片画廊，它将磁盘上的图片目录作为快速、现代的网页画廊提供服务——无需上传管道、专有数据库或SaaS依赖。您已使用的目录布局将成为访客浏览的相册结构，因此它同样适用于个人照片档案、活动画廊、家庭度假相册和轻量级作品集。
在您自己的VPS上自托管PiGallery2，可以将照片和元数据保存在您控制的基础设施中，而不是公共照片服务，后者可能会挖掘图像内容用于面部识别或训练数据。Node.js后端特意设计为轻量级——它旨在在树莓派上良好运行——因此一个小型VPS套餐可以轻松托管数万张图片，同时仍能提供快速缩略图和丰富的用户界面。
PiGallery2 的主要功能
目录优先模型
您现有的文件夹结构成为相册层级结构 — 通过SCP、rsync或同步工具放入新照片，它们就会自动显示在图库中。
快速缩略图
后台索引器生成多种尺寸的缩略图，并将其缓存到磁盘，以便访问者即使在冷加载时也能获得流畅的滚动体验。
EXIF 和地图视图
读取 EXIF 元数据，以支持每张照片的信息页面、地理标记的地图视图，以及按相机、日期或标签进行搜索。
搜索和筛选
按日期范围、位置、人脸、标签、评分或文件名搜索，无需外部索引器 — 所有元数据都保存在本地 SQLite 数据库中。
共享和隐私
为每个相册生成可分享链接，可选择设置密码和有效期，或仅限已认证用户访问相册。
只读库
图像目录以只读方式挂载，以免服务器在扫描或生成缩略图时意外修改或删除原始照片。
为什么要在 Hostinger 上运行 PiGallery2
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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