一键安装部署 yt-dlp Web UI。
yt-dlp 的自托管 Web 前端和 RPC 服务器，可从 1,000 多个网站下载视频和音频。
为 yt-dlp Web UI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 yt-dlp Web UI 构建什么
yt-dlp Web UI 是一个高性能的浏览器前端和 JSON-RPC 服务器，用于流行的 yt-dlp 下载器。它通过简洁的网页界面展现了 yt-dlp 的全部功能，让您可以排队下载、实时监控进度、观看即将到来的直播，并从 YouTube、Twitch、Vimeo、SoundCloud 以及数百个其他受支持的网站下载视频，而无需接触命令行。
在您的 VPS 上自托管它，让您摆脱了桌面安装程序、每次网站更改都会失效的浏览器扩展，以及广告支持的在线下载器。文件以数据中心带宽直接存储到服务器上，RPC 服务器让您可以编写自动化脚本，内置的队列上限保护了服务器上的共享资源。
yt-dlp Web UI 的主要功能
由 yt-dlp 提供支持
基于yt-dlp构建，支持从YouTube、Twitch、Vimeo、SoundCloud以及其他一千多个视频和音频网站下载。
实时队列
跟踪每个活动和待处理的下载，实时显示进度、预计到达时间以及通过WebSockets流式传输的速度更新。
格式选择
选择精确的视频和音频格式，仅提取音频，覆盖输出文件名，或为每次下载传递安全的自定义 yt-dlp 参数。
JSON-RPC 服务器
可编写脚本的 RPC 端点让您能够从 cron 作业、脚本或第三方客户端触发下载，而无需使用 UI。
并发限制
可配置的队列大小可以控制同时下载，这样大型播放列表就不会耗尽VPS带宽或磁盘I/O。
基于令牌的认证
内置JWT认证通过生成的用户名和密码保护Web UI和RPC端点。
为什么要在 Hostinger 上运行 yt-dlp Web UI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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