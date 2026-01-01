yt-dlp Web UI 是一个高性能的浏览器前端和 JSON-RPC 服务器，用于流行的 yt-dlp 下载器。它通过简洁的网页界面展现了 yt-dlp 的全部功能，让您可以排队下载、实时监控进度、观看即将到来的直播，并从 YouTube、Twitch、Vimeo、SoundCloud 以及数百个其他受支持的网站下载视频，而无需接触命令行。

在您的 VPS 上自托管它，让您摆脱了桌面安装程序、每次网站更改都会失效的浏览器扩展，以及广告支持的在线下载器。文件以数据中心带宽直接存储到服务器上，RPC 服务器让您可以编写自动化脚本，内置的队列上限保护了服务器上的共享资源。