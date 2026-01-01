Crontab UI 是一个开源的 Node.js Web 应用程序，它用安全、可视化的界面取代了容易出错的手动 crontab 编辑。添加、删除、暂停和恢复任务只需单击一下，并且每次更改都会在应用前进行验证，因此一个拼写错误不再会一次性导致所有计划任务崩溃。

在您自己的 VPS 上自托管 Crontab UI，为您提供了数百个 cron 任务的私有控制面板，具有每个任务的错误日志、危险操作前的自动备份以及导入/导出功能，可在多台机器上复制相同的计划。内置的 HTTP 基本认证可保护界面，无需外部反向代理或身份提供商。