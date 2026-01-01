Crontab UI最高立减 70%

一键部署 Crontab UI。

基于Web的界面，用于安全地管理cron作业，并支持导入、导出、备份和HTTP认证。

立即启动您的应用程序
免费每周自动备份
AI自托管 VPS
¥47.99/月
选择套餐
30天退款保证
一键部署 Crontab UI。

为 Crontab UI 选一个 VPS 套餐

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
选择套餐
以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
选择套餐
以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
选择套餐
以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
立减65%
KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
选择套餐
以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Crontab UI 构建什么

Crontab UI 是一个开源的 Node.js Web 应用程序，它用安全、可视化的界面取代了容易出错的手动 crontab 编辑。添加、删除、暂停和恢复任务只需单击一下，并且每次更改都会在应用前进行验证，因此一个拼写错误不再会一次性导致所有计划任务崩溃。

在您自己的 VPS 上自托管 Crontab UI，为您提供了数百个 cron 任务的私有控制面板，具有每个任务的错误日志、危险操作前的自动备份以及导入/导出功能，可在多台机器上复制相同的计划。内置的 HTTP 基本认证可保护界面，无需外部反向代理或身份提供商。

开始使用
你可以用 {name} 构建什么

Crontab UI 的主要功能

安全作业编辑

通过经过验证的用户界面添加、编辑、暂停、恢复和删除cron作业，而不是冒着在原始crontab文件中出现语法错误的风险。

导入导出

在几秒钟内导入现有 crontab，并导出您的完整配置，以便在没有 SSH 的情况下在其他机器上重新部署相同的计划。

自动备份

Crontab UI 在每次导入前都会创建备份，并允许您按需快照和恢复您的任务，以从错误中恢复。

按作业错误日志

每个计划作业都会写入自己的错误日志，以便您可以审计故障并调试问题，而无需搜索共享系统日志。

邮件和钩子

为每个作业配置电子邮件通知或 webhook 回调，以便在每次运行后提醒您的团队或触发下游自动化。

HTTP 认证

通过内置的基本身份验证保护 Web UI，确保只有授权用户才能查看或修改您的计划任务。

为什么要在 Hostinger 上运行 Crontab UI

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

值得信赖的安全保障

内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

内置 Docker 管理器

推荐的服务器位置：

正在检查...

立足本土，全球发展

选择一个距离受众较近的服务器位置，以提升加载速度。我们在北美、欧洲、亚洲和南美洲均设有数据中心。
开始使用
立足本土，全球发展

值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
Noel

终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
Omkar

我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
Sylvain

非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
Herriman

Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
Martin K

这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

30天退款保证

我们提供 30 天退款保证，让您安心试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

探索更多可部署的应用

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

随时随地在浏览器中运行 Visual Studio Code

部署
1Backend

1Backend

用于构建基于微服务和微前端的AI应用的自托管平台

部署
Adminer

Adminer

支持11+种数据库系统的全功能数据库管理界面

部署
查看所有应用程序

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。