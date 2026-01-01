一键部署 Crontab UI。
基于Web的界面，用于安全地管理cron作业，并支持导入、导出、备份和HTTP认证。
为 Crontab UI 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Crontab UI 的主要功能
安全作业编辑
通过经过验证的用户界面添加、编辑、暂停、恢复和删除cron作业，而不是冒着在原始crontab文件中出现语法错误的风险。
导入导出
在几秒钟内导入现有 crontab，并导出您的完整配置，以便在没有 SSH 的情况下在其他机器上重新部署相同的计划。
自动备份
Crontab UI 在每次导入前都会创建备份，并允许您按需快照和恢复您的任务，以从错误中恢复。
按作业错误日志
每个计划作业都会写入自己的错误日志，以便您可以审计故障并调试问题，而无需搜索共享系统日志。
邮件和钩子
为每个作业配置电子邮件通知或 webhook 回调，以便在每次运行后提醒您的团队或触发下游自动化。
HTTP 认证
通过内置的基本身份验证保护 Web UI，确保只有授权用户才能查看或修改您的计划任务。
为什么要在 Hostinger 上运行 Crontab UI
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。