一键安装部署 Zammad。
开源客服系统和客户支持平台，可将电子邮件、聊天和社交渠道转化为统一的工单工作流程。
为 Zammad 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Zammad 的主要功能
多渠道收件箱
将来自电子邮件、网页聊天、Telegram、Twitter、Facebook 和电话的工单汇集到一个队列中，让客服人员无需在不同工具之间切换。
SLA 和升级
根据客户或工单类型定义响应和解决目标，并在截止日期延误时自动升级。
知识库
发布支持多语言的公共和内部文章，以减少重复性工单并更快地培训新客服人员。
全文搜索
基于Elasticsearch的搜索，涵盖所有工单、文章和客户记录，即使在大规模情况下也能在毫秒内返回结果。
自定义工作流
构建基于触发器的自动化和调度程序作业，用于路由工单、发送回复和更新字段，无需编写代码。
REST API 和 Webhook
通过全面的 REST API 和出站 Webhook，将 Zammad 与客户关系管理系统、监控工具和聊天机器人集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Zammad
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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