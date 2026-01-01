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开源客服系统和客户支持平台，可将电子邮件、聊天和社交渠道转化为统一的工单工作流程。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Zammad 构建什么

Zammad 是一个完全开源的帮助台和客户支持系统，它将电子邮件、聊天、电话、Twitter、Facebook 和 Telegram 对话整合到一个统一的工单队列中。代理在一个收件箱中工作，而客户可以通过他们喜欢的任何渠道联系您，并且每次互动都会记录在一个统一的客户资料中，并附有完整的审计历史。

在您自己的 VPS 上自托管 Zammad，可以使客户数据、对话记录和 SLA 指标都在您的控制之下，无需支付按代理计费的许可费用。该平台可以从单人支持台扩展到多团队运营，支持自定义工作流程、知识库文章和时间跟踪。

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你可以用 {name} 构建什么

Zammad 的主要功能

多渠道收件箱

将来自电子邮件、网页聊天、Telegram、Twitter、Facebook 和电话的工单汇集到一个队列中，让客服人员无需在不同工具之间切换。

SLA 和升级

根据客户或工单类型定义响应和解决目标，并在截止日期延误时自动升级。

知识库

发布支持多语言的公共和内部文章，以减少重复性工单并更快地培训新客服人员。

全文搜索

基于Elasticsearch的搜索，涵盖所有工单、文章和客户记录，即使在大规模情况下也能在毫秒内返回结果。

自定义工作流

构建基于触发器的自动化和调度程序作业，用于路由工单、发送回复和更新字段，无需编写代码。

REST API 和 Webhook

通过全面的 REST API 和出站 Webhook，将 Zammad 与客户关系管理系统、监控工具和聊天机器人集成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Zammad

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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