Zammad 是一个完全开源的帮助台和客户支持系统，它将电子邮件、聊天、电话、Twitter、Facebook 和 Telegram 对话整合到一个统一的工单队列中。代理在一个收件箱中工作，而客户可以通过他们喜欢的任何渠道联系您，并且每次互动都会记录在一个统一的客户资料中，并附有完整的审计历史。

在您自己的 VPS 上自托管 Zammad，可以使客户数据、对话记录和 SLA 指标都在您的控制之下，无需支付按代理计费的许可费用。该平台可以从单人支持台扩展到多团队运营，支持自定义工作流程、知识库文章和时间跟踪。