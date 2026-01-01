Pinchflat是一个基于yt-dlp构建的自托管YouTube内容管理器，可自动下载和整理来自频道和播放列表的视频。只需设置一次规则，Pinchflat就会定期检查新内容并自动下载，并对Plex、Jellyfin和Kodi库提供一流支持，让您的媒体中心无需任何手动操作即可保持最新。

在您的VPS上运行Pinchflat可以使下载24/7不间断运行，而不会占用您的家庭带宽或电脑。SponsorBlock集成可以跳过赞助片段，RSS订阅源生成功能可以将频道转换为播客订阅源，可选的自动删除功能会在您的媒体库增长时自动管理存储空间。