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自托管的YouTube媒体管理器，可自动从您喜欢的频道和播放列表下载新视频，无需任何手动操作。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Pinchflat 构建什么

Pinchflat是一个基于yt-dlp构建的自托管YouTube内容管理器，可自动下载和整理来自频道和播放列表的视频。只需设置一次规则，Pinchflat就会定期检查新内容并自动下载，并对Plex、Jellyfin和Kodi库提供一流支持，让您的媒体中心无需任何手动操作即可保持最新。

在您的VPS上运行Pinchflat可以使下载24/7不间断运行，而不会占用您的家庭带宽或电脑。SponsorBlock集成可以跳过赞助片段，RSS订阅源生成功能可以将频道转换为播客订阅源，可选的自动删除功能会在您的媒体库增长时自动管理存储空间。

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Pinchflat 的主要功能

自动频道下载

为频道或播放列表设置规则，Pinchflat 会定期检查新的上传内容，并在没有任何手动触发的情况下自动下载它们。

媒体中心集成

对 Plex、Jellyfin 和 Kodi 的一流支持，具有强大的命名系统，可以完全按照您的媒体服务器的预期组织文件。

SponsorBlock 支持

使用社区提供的SponsorBlock数据，自动跳过或剪切下载视频中的赞助片段、片头和片尾。

RSS 订阅源生成

将 YouTube 频道和播放列表转换为 RSS 订阅源，以便您可以在任何播客或订阅阅读器应用中关注视频创作者。

智能存储管理

配置按时间或数量自动删除旧内容，以在存档增长时控制磁盘使用量。

为什么要在 Hostinger 上运行 Pinchflat

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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