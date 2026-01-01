一键部署后端。
轻量级的 Firebase 替代方案，将数据库、身份验证、媒体和管理界面捆绑到一个单一的自托管后端中。
为 bknd 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 bknd 构建什么
bknd 是一个开源后端系统，它将数据建模、身份验证、媒体处理和工作流原语捆绑到一个集成了管理界面的轻量级服务中。它基于Web标准而非单一运行时构建，可以在Node和Bun到Cloudflare Workers、Vercel和Deno Deploy等任何地方运行，通过基于适配器的访问方式连接SQLite、LibSQL或Postgres，而无需在您的数据库驱动程序之上强制添加抽象层。
在您自己的VPS上自托管bknd，可以用一个您完全拥有的便携式后端取代像Firebase或Supabase这样被供应商锁定的BaaS平台。随着您的项目从原型发展到生产，不会有按请求收费、行数限制或意外定价。
bknd 的主要功能
可视化数据建模
通过管理界面定义实体、字段和关系，即可获得即时REST端点以及适用于每个集合的类型化TypeScript SDK。
内置认证
电子邮件和密码登录、JWT 令牌、角色和权限开箱即用，取代了大多数应用程序的第三方身份服务。
集成媒体处理
在本地或通过 R2、Tigris 和 Minio 等 S3 兼容提供商上传、存储和提供文件，无需额外搭建独立的存储堆栈。
工作流自动化
创建多步流程，这些流程能够响应数据变化、调度任务，并直接从驱动您应用的同一后端调用外部API。
框架适配器
适用于 Next.js、React Router、Astro、Vite、AWS Lambda 等的适配器，让您能够将相同的 bknd 实例嵌入到现有的前端项目中。
为什么要在 Hostinger 上运行 bknd
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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