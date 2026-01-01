bknd 是一个开源后端系统，它将数据建模、身份验证、媒体处理和工作流原语捆绑到一个集成了管理界面的轻量级服务中。它基于Web标准而非单一运行时构建，可以在Node和Bun到Cloudflare Workers、Vercel和Deno Deploy等任何地方运行，通过基于适配器的访问方式连接SQLite、LibSQL或Postgres，而无需在您的数据库驱动程序之上强制添加抽象层。

在您自己的VPS上自托管bknd，可以用一个您完全拥有的便携式后端取代像Firebase或Supabase这样被供应商锁定的BaaS平台。随着您的项目从原型发展到生产，不会有按请求收费、行数限制或意外定价。