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轻量级的 Firebase 替代方案，将数据库、身份验证、媒体和管理界面捆绑到一个单一的自托管后端中。

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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 bknd 构建什么

bknd 是一个开源后端系统，它将数据建模、身份验证、媒体处理和工作流原语捆绑到一个集成了管理界面的轻量级服务中。它基于Web标准而非单一运行时构建，可以在Node和Bun到Cloudflare Workers、Vercel和Deno Deploy等任何地方运行，通过基于适配器的访问方式连接SQLite、LibSQL或Postgres，而无需在您的数据库驱动程序之上强制添加抽象层。

在您自己的VPS上自托管bknd，可以用一个您完全拥有的便携式后端取代像Firebase或Supabase这样被供应商锁定的BaaS平台。随着您的项目从原型发展到生产，不会有按请求收费、行数限制或意外定价。

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你可以用 {name} 构建什么

bknd 的主要功能

可视化数据建模

通过管理界面定义实体、字段和关系，即可获得即时REST端点以及适用于每个集合的类型化TypeScript SDK。

内置认证

电子邮件和密码登录、JWT 令牌、角色和权限开箱即用，取代了大多数应用程序的第三方身份服务。

集成媒体处理

在本地或通过 R2、Tigris 和 Minio 等 S3 兼容提供商上传、存储和提供文件，无需额外搭建独立的存储堆栈。

工作流自动化

创建多步流程，这些流程能够响应数据变化、调度任务，并直接从驱动您应用的同一后端调用外部API。

框架适配器

适用于 Next.js、React Router、Astro、Vite、AWS Lambda 等的适配器，让您能够将相同的 bknd 实例嵌入到现有的前端项目中。

为什么要在 Hostinger 上运行 bknd

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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