SpacetimeDB 通过将关系型数据库和应用服务器结合成一个可部署的进程，消除了传统的后端堆栈。客户端无需在客户端和数据之间维护单独的 API 层，而是直接连接到 SpacetimeDB，并在数据库内部执行服务器端逻辑（称为模块）。它使用 Rust 构建，具有内存状态和预写日志持久化功能，无需辅助服务即可提供一致的亚毫秒级响应时间。

在 VPS 上自托管 SpacetimeDB，为您提供专用的 CPU 和 RAM（这是其内存架构的主要性能杠杆），同时让所有应用数据和模块代码完全由您控制，且没有供应商锁定。