一键安装部署 SpacetimeDB。
集关系型数据库和应用服务器于一体——客户端直接连接并在数据库内部运行逻辑，具有亚毫秒级延迟。
为 SpacetimeDB 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
SpacetimeDB 的主要功能
没有独立的API层
客户端直接连接到数据库并在其中执行模块，用一个进程取代了整个层级的Web服务器、消息队列和API。
实时订阅
客户端订阅表更改，并立即接收自动增量同步——无需轮询，也无需单独的WebSocket服务器。
模块化逻辑
使用 Rust 或 C# 编写服务器端应用逻辑，并将其作为编译模块直接部署到数据库中，以实现紧密的性能和安全性。
内存持久化
所有应用程序状态都保存在内存中，以实现快速读取，同时，预写日志确保数据在重启和崩溃后仍能保留，无需复杂的备份设置。
生产验证
为BitCraft Online的整个后端提供支持，这是一款大型多人在线游戏，其中所有实时状态都由单个SpacetimeDB实例管理。
为什么要在 Hostinger 上运行 SpacetimeDB
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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