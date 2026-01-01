Baserow 是一个开源的无代码平台，允许团队通过熟悉的电子表格界面构建协作数据库、内部工具和自动化工作流——无需SQL、无需基础设施设置，也无需按记录付费。表格、丰富的字段类型、视图、表单和REST API使其成为产品、运营、营销和工程团队的实用Airtable替代方案。

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