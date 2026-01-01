一键部署 Grafana。
领先的开源可观测性平台，用于可视化来自任何数据源的指标、日志和追踪。
为 Grafana 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Grafana 的主要功能
100多个数据源
将 Grafana 连接到 Prometheus、InfluxDB、Elasticsearch、MySQL、云提供商以及数十种其他服务，无需编写自定义适配器。
丰富的可视化库
从图表、热力图、直方图、地理图、统计面板以及数百个社区插件中选择，以最直观的格式展示每个指标。
强大的告警
通过一个单一的警报引擎，定义基于阈值或异常检测的警报，并将通知路由到 Slack、PagerDuty、电子邮件、Webhooks 等。
控制面板模板化
使用变量和模板查询来构建一个可重用的仪表板，该仪表板可以根据主机、服务、区域或任何其他维度进行动态筛选。
统一可观测性
在一个平台中并排关联指标、日志和分布式追踪，从而减少诊断和解决事件的平均时间。
为什么要在 Hostinger 上运行 Grafana
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。