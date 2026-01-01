Grafana 是全球最受欢迎的开源可观测性平台，受到超过 2000 万用户的信赖，可将时间序列数据转化为可操作的仪表盘。它连接到 100 多个数据源——Prometheus、InfluxDB、Elasticsearch、PostgreSQL、云提供商等等——让团队能够在统一的界面中可视化并警报其基础设施各个角落的数据。

在您的 VPS 上自托管 Grafana 可以消除云出口费用和按席位计费，同时将仪表盘配置、查询历史记录和指标数据完全保留在您自己的基础设施中——这对于对合规性敏感的环境以及监控无法从公共互联网访问的内部系统的团队至关重要。