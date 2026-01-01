一键部署 FusionDirectory。
基于Web的身份管理，用于LDAP、Samba、Kerberos、邮件、DNS、DHCP和SSH密钥管理。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FusionDirectory 构建什么
FusionDirectory 是一个开源的身份和访问管理应用程序，它将标准的 LDAP 目录转换为一个可管理的平台，用于用户、组、邮件账户、Samba 共享、Kerberos 主体以及数十种其他系统服务。管理员无需编写 ldif 文件或从命令行使用 ldapsearch，而是通过一个了解其所连接服务模式的 Web UI 进行操作。
在 VPS 上自托管 FusionDirectory 可以让目录（即网络上每个账户的记录系统）完全在您的控制之下。此部署捆绑了一个预加载了所需 FusionDirectory 模式的 OpenLDAP 后端，因此 Web UI 及其管理的目录作为一个单一的应用程序堆栈一起启动。
FusionDirectory 的主要功能
Web端 LDAP 管理
在浏览器中管理用户、组、组织单位和ACL，无需编写ldif文件或从终端运行ldapadd。
Samba 和 Kerberos
直接从用户记录中预配 Samba 文件共享账户和 Kerberos 主体，使 Windows 网络和 SSO 与目录保持同步。
插件架构
使用可选模块扩展目录，用于邮件、DNS、DHCP、SSH 密钥、sudo 规则、证书和密码策略 — 只启用您需要的模块。
内置 OpenLDAP
附带一个预装了 FusionDirectory 架构的 OpenLDAP 后端，因此部署后即可立即管理该目录。
审计跟踪
内置审计插件记录每一次目录更改，包括操作者、内容和时间，支持合规性审查和取证调查。
密码策略管理
通过UI配置密码复杂度、过期和锁定规则，并从一个屏幕将其应用到所有用户群。
为什么要在 Hostinger 上运行 FusionDirectory
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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