FusionDirectory 是一个开源的身份和访问管理应用程序，它将标准的 LDAP 目录转换为一个可管理的平台，用于用户、组、邮件账户、Samba 共享、Kerberos 主体以及数十种其他系统服务。管理员无需编写 ldif 文件或从命令行使用 ldapsearch，而是通过一个了解其所连接服务模式的 Web UI 进行操作。

在 VPS 上自托管 FusionDirectory 可以让目录（即网络上每个账户的记录系统）完全在您的控制之下。此部署捆绑了一个预加载了所需 FusionDirectory 模式的 OpenLDAP 后端，因此 Web UI 及其管理的目录作为一个单一的应用程序堆栈一起启动。