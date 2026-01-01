一键安装部署 Notifiarr。
Notifiarr.com 的统一客户端，可将您的媒体堆栈与强大的通知和自动化工作流连接起来。
为 Notifiarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Notifiarr 构建什么
Notifiarr 是 Notifiarr.com 服务的一个自托管客户端，实现了您的媒体自动化堆栈（包括 Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和 Plex）与集中式通知系统之间的深度集成。它充当您的本地服务与 Notifiarr.com 之间的桥梁，负责转发事件、触发自定义工作流，并将实时警报发送到 Discord、Slack 和其他平台。
通过在您自己的 VPS 上运行 Notifiarr 客户端，您可以完全控制您的媒体堆栈集成，而无需将单个服务暴露给互联网。通过简洁的网页界面配置所有内容，监控系统健康状况，并将通知准确路由到您需要的位置。
Notifiarr 的主要功能
Starr App 集成
连接 Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 等，以中继媒体事件并自动触发自定义通知。
Discord 通知
向 Discord 频道发送包含媒体图片、元数据和操作按钮的丰富、可自定义的通知。
系统健康监控
从一个统一的仪表板监控磁盘空间、CPU、内存和驱动器健康状况，并提供自动化警报。
Plex 和 Tautulli 支持
直接从您的 Plex 媒体服务器接收正在播放的更新、播放事件和用户活动通知。
多平台通知
将通知路由到 Slack、Telegram、电子邮件以及其他平台，与 Discord 一同，实现灵活交付。
为什么要在 Hostinger 上运行 Notifiarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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