Notifiarr 是 Notifiarr.com 服务的一个自托管客户端，实现了您的媒体自动化堆栈（包括 Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarr 和 Plex）与集中式通知系统之间的深度集成。它充当您的本地服务与 Notifiarr.com 之间的桥梁，负责转发事件、触发自定义工作流，并将实时警报发送到 Discord、Slack 和其他平台。

通过在您自己的 VPS 上运行 Notifiarr 客户端，您可以完全控制您的媒体堆栈集成，而无需将单个服务暴露给互联网。通过简洁的网页界面配置所有内容，监控系统健康状况，并将通知准确路由到您需要的位置。