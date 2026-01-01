RStudio Server 是 RStudio IDE 的网络版本，RStudio IDE 是 R 编程语言最广泛使用的开发环境。它完全在浏览器中运行，为数据科学家、统计学家和研究人员提供了与本地桌面相同的、功能丰富的 R 环境——包括脚本编辑器、控制台、绘图查看器、包管理器和环境检查器——而无需在每个用户的机器上安装 R 或 RStudio。

在 VPS 上自托管 RStudio Server 为您的团队提供了一个由专用 CPU 和内存支持的持久性 R 环境。分析、包安装和大型数据集都保留在服务器上，而不是占用本地机器资源，这使得从任何设备运行计算密集型 R 工作负载成为可能。