RStudio Server最高立减 70%

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 RStudio Server 构建什么

RStudio Server 是 RStudio IDE 的网络版本，RStudio IDE 是 R 编程语言最广泛使用的开发环境。它完全在浏览器中运行，为数据科学家、统计学家和研究人员提供了与本地桌面相同的、功能丰富的 R 环境——包括脚本编辑器、控制台、绘图查看器、包管理器和环境检查器——而无需在每个用户的机器上安装 R 或 RStudio。

在 VPS 上自托管 RStudio Server 为您的团队提供了一个由专用 CPU 和内存支持的持久性 R 环境。分析、包安装和大型数据集都保留在服务器上，而不是占用本地机器资源，这使得从任何设备运行计算密集型 R 工作负载成为可能。

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你可以用 {name} 构建什么

RStudio Server 的主要功能

浏览器中的完整R IDE

完整的 RStudio 界面——脚本编辑器、控制台、环境浏览器和绘图查看器——在您的浏览器中运行，无需本地安装 R。

R Markdown 笔记本

创建并渲染R Markdown文档，这些文档将代码、输出和散文结合在一起，只需单击一下即可生成可重现的HTML、PDF或Word报告。

Shiny 应用程序开发

直接从编辑器构建和预览交互式Shiny Web应用程序，并带有实时预览窗格，以实现快速迭代。

包管理

直接从 IDE 安装和管理来自 CRAN、Bioconductor 和 GitHub 的 R 包，并自动解决依赖关系。

内置 Git 集成

无需离开IDE，即可借助内置的Git和SVN支持，对脚本、分析和项目进行版本控制。

为什么要在 Hostinger 上运行 RStudio Server

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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