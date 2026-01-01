一键安装部署 RStudio Server。
基于浏览器的R IDE，用于统计计算、数据分析和可视化，无需本地安装。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 RStudio Server 构建什么
RStudio Server 是 RStudio IDE 的网络版本，RStudio IDE 是 R 编程语言最广泛使用的开发环境。它完全在浏览器中运行，为数据科学家、统计学家和研究人员提供了与本地桌面相同的、功能丰富的 R 环境——包括脚本编辑器、控制台、绘图查看器、包管理器和环境检查器——而无需在每个用户的机器上安装 R 或 RStudio。
在 VPS 上自托管 RStudio Server 为您的团队提供了一个由专用 CPU 和内存支持的持久性 R 环境。分析、包安装和大型数据集都保留在服务器上，而不是占用本地机器资源，这使得从任何设备运行计算密集型 R 工作负载成为可能。
RStudio Server 的主要功能
浏览器中的完整R IDE
完整的 RStudio 界面——脚本编辑器、控制台、环境浏览器和绘图查看器——在您的浏览器中运行，无需本地安装 R。
R Markdown 笔记本
创建并渲染R Markdown文档，这些文档将代码、输出和散文结合在一起，只需单击一下即可生成可重现的HTML、PDF或Word报告。
Shiny 应用程序开发
直接从编辑器构建和预览交互式Shiny Web应用程序，并带有实时预览窗格，以实现快速迭代。
包管理
直接从 IDE 安装和管理来自 CRAN、Bioconductor 和 GitHub 的 R 包，并自动解决依赖关系。
内置 Git 集成
无需离开IDE，即可借助内置的Git和SVN支持，对脚本、分析和项目进行版本控制。
为什么要在 Hostinger 上运行 RStudio Server
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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