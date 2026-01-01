SQLChat 是一个基于聊天的 SQL 客户端，可以连接到您现有的数据库，并允许您使用自然语言进行查询。您无需手动编写 SQL，只需用简单的英语描述您的需求，SQLChat 就会将其翻译成 SQL 查询，执行并返回结果——所有这些都在一个对话界面中完成。它会自动读取您的数据库架构，因此生成的查询会引用真实的表名和列名。

在您的 VPS 上自托管 SQLChat 意味着数据库凭据和查询结果永远不会离开您自己的基础设施。无状态的单服务设计使其轻量且易于维护，同时对自定义 AI 端点的支持允许您通过任何与 OpenAI 兼容的模型进行推理路由。