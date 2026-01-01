Documenso 是 DocuSign 的开源替代品，专为需要安全、具有法律约束力的数字签名，同时又不愿将敏感文档控制权交给第三方 SaaS 提供商的组织而构建。它支持多方签署工作流程、文档模板和全面的审计追踪，界面简洁，适用于法律、人力资源和财务团队。

在您的 VPS 上自托管 Documenso 可以将所有文档、签名和审计记录保存在您自己的基础设施上。没有按文档收费，没有供应商施加的存储限制，也没有通过共享平台暴露数据的风险。本地证书管理和可配置的 SMTP 确保签署过程完全在您的控制之下。