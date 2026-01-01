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1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
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KVM 2
¥178.99
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2 个vCPU 内核
8 GB RAM
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KVM 4
¥314.99
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4 个vCPU 内核
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8 个vCPU 内核
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Documenso 构建什么

Documenso 是 DocuSign 的开源替代品，专为需要安全、具有法律约束力的数字签名，同时又不愿将敏感文档控制权交给第三方 SaaS 提供商的组织而构建。它支持多方签署工作流程、文档模板和全面的审计追踪，界面简洁，适用于法律、人力资源和财务团队。

在您的 VPS 上自托管 Documenso 可以将所有文档、签名和审计记录保存在您自己的基础设施上。没有按文档收费，没有供应商施加的存储限制，也没有通过共享平台暴露数据的风险。本地证书管理和可配置的 SMTP 确保签署过程完全在您的控制之下。

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你可以用 {name} 构建什么

Documenso 的主要功能

多方签署

将文档按顺序或并行方式发送给多个签署人，并实时跟踪完成状态。

全面的审计跟踪

每次操作都会记录时间戳和IP地址，从而生成满足法律和合规性要求的证据链。

文档模板

将常用文档结构保存为模板，以加快合同和保密协议等重复签署工作流程。

本地证书签署

文档使用本地管理的证书进行签署，将加密过程完全保留在您的基础设施中。

电子邮件通知

自动提醒和状态更新让所有相关方知情，无需文档发送者手动跟进。

为什么要在 Hostinger 上运行 Documenso

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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