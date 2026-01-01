一键安装部署文本生成Web UI。
功能丰富的Web界面，支持在CPU或GPU上运行GGUF、GPTQ和AWQ格式的本地大型语言模型。
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你可以用 Text Generation Web UI 构建什么
Text Generation Web UI 是一个开源的、基于 Gradio 的界面，用于在本地加载、运行和与大型语言模型进行交互。它支持的模型格式比几乎任何其他自托管的 LLM 前端都多——包括通过 llama.cpp 的 GGUF、GPTQ、AWQ、EXL2 和 Transformers——处理来自 HuggingFace 的各种模型文件并完全控制推理参数，它成为了用户的首选工具。
此部署使用 CPU 优化版本，通过 llama.cpp 后端运行 GGUF 量化模型——这在任何没有专用 GPU 的 VPS 上都非常实用。将任何 GGUF 模型文件放入 models 卷中，它将出现在模型选项卡中，随时可以加载。自托管可确保您的对话、系统指令以及您与模型共享的任何文档都保留在您自己的基础设施上。
Text Generation Web UI 的主要功能
多格式模型支持
无需重新配置后端或重建容器，即可通过同一接口加载 GGUF、GPTQ、AWQ、EXL2 和 Transformers 模型。
聊天、指导和笔记本
三种不同的交互模式涵盖了多轮对话、结构化指令到响应的任务以及自由形式文本生成，所有这些都集成在一个工具中。
角色和人设系统
制定详细的AI角色卡片，其中包含背景故事、对话示例和头像，以塑造模型在不同会话中的行为。
OpenAI 兼容 API
在端口 5000 上启用可选的 REST API，以便外部应用程序无需修改代码即可使用标准的 OpenAI 客户端库进行连接。
插件生态系统
社区扩展功能提供了长期记忆、语音输入/输出、Stable Diffusion 集成以及自定义工具等功能。
无GPU的CPU推理
通过 llama.cpp 在 CPU 上运行 GGUF 量化模型——在配备 8 GB 内存的标准 VPS 上，参数规模为 3-7B 的模型完全可行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Text Generation Web UI
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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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