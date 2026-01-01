Text Generation Web UI 是一个开源的、基于 Gradio 的界面，用于在本地加载、运行和与大型语言模型进行交互。它支持的模型格式比几乎任何其他自托管的 LLM 前端都多——包括通过 llama.cpp 的 GGUF、GPTQ、AWQ、EXL2 和 Transformers——处理来自 HuggingFace 的各种模型文件并完全控制推理参数，它成为了用户的首选工具。

此部署使用 CPU 优化版本，通过 llama.cpp 后端运行 GGUF 量化模型——这在任何没有专用 GPU 的 VPS 上都非常实用。将任何 GGUF 模型文件放入 models 卷中，它将出现在模型选项卡中，随时可以加载。自托管可确保您的对话、系统指令以及您与模型共享的任何文档都保留在您自己的基础设施上。