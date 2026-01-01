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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 pgAdmin 构建什么

pgAdmin 是最受欢迎且功能丰富的开源 PostgreSQL 管理和开发平台，由 PostgreSQL 社区维护。Web 版 (pgAdmin 4) 提供了一个精致的基于浏览器的界面，用于管理一个或多个 Postgres 服务器——包括模式设计、带自动完成和执行计划的查询开发、备份和恢复、角色和权限管理、复制监控以及跨数据库对象的全文搜索。

在您的 VPS 上自托管 pgAdmin 为 DBA 和开发人员提供了一个集中的 Postgres 管理控制台，可通过浏览器从任何地方访问，无需安装桌面应用程序。将 pgAdmin 连接到任何可访问的 Postgres 实例——包括本地容器、云托管的 RDS 或 Cloud SQL，或远程 Postgres 服务器——并可通过一个 Web UI 统一管理它们。

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pgAdmin 的主要功能

多服务器管理

从单个Web界面连接和管理任意数量的PostgreSQL服务器，并将其组织成带有标签元数据的服务器组。

带自动补全的查询工具

功能齐全的 SQL 编辑器，具有语法高亮、表名和列名自动补全、查询历史以及图形化 EXPLAIN 计划可视化。

架构设计器

通过带有点击编辑对话框的树形导航器，浏览和编辑数据库、模式、表、视图、函数、序列和索引。

ERD图

从现有模式生成交互式实体关系图，或在将更改应用于数据库之前，可视化地设计新模式。

备份和恢复

直接从用户界面运行 pg_dump 和 pg_restore 操作，支持格式选项、压缩级别和按表选择。

角色和授权管理

可视化创建角色、管理组成员资格，以及授予或撤销跨数据库和模式的对象级权限。

为什么要在 Hostinger 上运行 pgAdmin

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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