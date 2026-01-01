pgAdmin 是最受欢迎且功能丰富的开源 PostgreSQL 管理和开发平台，由 PostgreSQL 社区维护。Web 版 (pgAdmin 4) 提供了一个精致的基于浏览器的界面，用于管理一个或多个 Postgres 服务器——包括模式设计、带自动完成和执行计划的查询开发、备份和恢复、角色和权限管理、复制监控以及跨数据库对象的全文搜索。

在您的 VPS 上自托管 pgAdmin 为 DBA 和开发人员提供了一个集中的 Postgres 管理控制台，可通过浏览器从任何地方访问，无需安装桌面应用程序。将 pgAdmin 连接到任何可访问的 Postgres 实例——包括本地容器、云托管的 RDS 或 Cloud SQL，或远程 Postgres 服务器——并可通过一个 Web UI 统一管理它们。