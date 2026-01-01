一键部署 pgAdmin。
PostgreSQL 的开源管理和开发平台 — 最受欢迎的 Postgres 数据库图形管理工具。
为 pgAdmin 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 pgAdmin 构建什么
pgAdmin 是最受欢迎且功能丰富的开源 PostgreSQL 管理和开发平台，由 PostgreSQL 社区维护。Web 版 (pgAdmin 4) 提供了一个精致的基于浏览器的界面，用于管理一个或多个 Postgres 服务器——包括模式设计、带自动完成和执行计划的查询开发、备份和恢复、角色和权限管理、复制监控以及跨数据库对象的全文搜索。
在您的 VPS 上自托管 pgAdmin 为 DBA 和开发人员提供了一个集中的 Postgres 管理控制台，可通过浏览器从任何地方访问，无需安装桌面应用程序。将 pgAdmin 连接到任何可访问的 Postgres 实例——包括本地容器、云托管的 RDS 或 Cloud SQL，或远程 Postgres 服务器——并可通过一个 Web UI 统一管理它们。
pgAdmin 的主要功能
多服务器管理
从单个Web界面连接和管理任意数量的PostgreSQL服务器，并将其组织成带有标签元数据的服务器组。
带自动补全的查询工具
功能齐全的 SQL 编辑器，具有语法高亮、表名和列名自动补全、查询历史以及图形化 EXPLAIN 计划可视化。
架构设计器
通过带有点击编辑对话框的树形导航器，浏览和编辑数据库、模式、表、视图、函数、序列和索引。
ERD图
从现有模式生成交互式实体关系图，或在将更改应用于数据库之前，可视化地设计新模式。
备份和恢复
直接从用户界面运行 pg_dump 和 pg_restore 操作，支持格式选项、压缩级别和按表选择。
角色和授权管理
可视化创建角色、管理组成员资格，以及授予或撤销跨数据库和模式的对象级权限。
为什么要在 Hostinger 上运行 pgAdmin
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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