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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Maputnik 构建什么

Maputnik 是 MapLibre GL 样式规范的标准开源可视化编辑器，用于为网络和移动应用程序设计矢量瓦片底图。您无需手动编辑 JSON，而是通过与真实的 MapLibre GL 预览同步的实时所见即所得编辑器来组合图层、绘制属性、表达式和过滤器。

在您自己的 VPS 上自托管 Maputnik 可以将专有样式文件、瓦片服务器 URL 和 API 密钥保留在您的基础设施内，而无需依赖 maplibre.org 上的公共演示。该部署作为一个单一的静态前端提供，由官方 Maputnik 二进制文件提供服务，因此设计工作完全在浏览器端运行，无需外部地图服务依赖项。

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你可以用 {name} 构建什么

Maputnik 的主要功能

所见即所得样式编辑器

通过实时地图预览，视觉化编辑 MapLibre 和 Mapbox GL JSON 样式，该预览会随着您调整图层、颜色、字体和依赖缩放的表达式而同步更新。

全面样式规范覆盖

支持所有 MapLibre GL 样式规范图层类型 — 填充、线、符号、栅格、山体阴影、热力图 — 并为绘制和布局属性提供类型感知的输入。

数据驱动的表达式

构建和调试带有内联验证的筛选器和属性表达式，以便样式可以响应要素属性、缩放级别和运行时状态。

矢量瓦片检查器

逐层检查矢量瓦片源，以便在样式中绑定它们之前，准确了解哪些要素和属性可用。

导入和导出样式

从URL加载样式、上传JSON或从剪贴板粘贴，然后导出完成的样式文件，可直接用于MapLibre GL JS或原生SDK。

自定义瓦片源

将编辑器指向您自己的矢量或栅格瓦片端点、OpenMapTiles 或 MBTiles 服务器，以根据您的应用程序实际提供的数据设计样式。

为什么要在 Hostinger 上运行 Maputnik

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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