部署 Maputnik 一键安装。
免费开源的可视化编辑器，用于MapLibre和Mapbox GL JSON地图样式，专为开发者和制图师打造。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Maputnik 构建什么
Maputnik 是 MapLibre GL 样式规范的标准开源可视化编辑器，用于为网络和移动应用程序设计矢量瓦片底图。您无需手动编辑 JSON，而是通过与真实的 MapLibre GL 预览同步的实时所见即所得编辑器来组合图层、绘制属性、表达式和过滤器。
在您自己的 VPS 上自托管 Maputnik 可以将专有样式文件、瓦片服务器 URL 和 API 密钥保留在您的基础设施内，而无需依赖 maplibre.org 上的公共演示。该部署作为一个单一的静态前端提供，由官方 Maputnik 二进制文件提供服务，因此设计工作完全在浏览器端运行，无需外部地图服务依赖项。
Maputnik 的主要功能
所见即所得样式编辑器
通过实时地图预览，视觉化编辑 MapLibre 和 Mapbox GL JSON 样式，该预览会随着您调整图层、颜色、字体和依赖缩放的表达式而同步更新。
全面样式规范覆盖
支持所有 MapLibre GL 样式规范图层类型 — 填充、线、符号、栅格、山体阴影、热力图 — 并为绘制和布局属性提供类型感知的输入。
数据驱动的表达式
构建和调试带有内联验证的筛选器和属性表达式，以便样式可以响应要素属性、缩放级别和运行时状态。
矢量瓦片检查器
逐层检查矢量瓦片源，以便在样式中绑定它们之前，准确了解哪些要素和属性可用。
导入和导出样式
从URL加载样式、上传JSON或从剪贴板粘贴，然后导出完成的样式文件，可直接用于MapLibre GL JS或原生SDK。
自定义瓦片源
将编辑器指向您自己的矢量或栅格瓦片端点、OpenMapTiles 或 MBTiles 服务器，以根据您的应用程序实际提供的数据设计样式。
为什么要在 Hostinger 上运行 Maputnik
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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