Maputnik 是 MapLibre GL 样式规范的标准开源可视化编辑器，用于为网络和移动应用程序设计矢量瓦片底图。您无需手动编辑 JSON，而是通过与真实的 MapLibre GL 预览同步的实时所见即所得编辑器来组合图层、绘制属性、表达式和过滤器。

在您自己的 VPS 上自托管 Maputnik 可以将专有样式文件、瓦片服务器 URL 和 API 密钥保留在您的基础设施内，而无需依赖 maplibre.org 上的公共演示。该部署作为一个单一的静态前端提供，由官方 Maputnik 二进制文件提供服务，因此设计工作完全在浏览器端运行，无需外部地图服务依赖项。