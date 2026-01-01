开放期刊系统 (OJS) 是一个由公共知识项目 (PKP) 开发的免费开源平台，用于管理学术期刊的完整工作流程 — 从投稿、同行评审到编辑、制作和在线出版。它是世界上使用最广泛的开放获取期刊管理系统，为全球数万家大学、研究机构和独立出版商的期刊提供支持。

在您自己的VPS上自托管OJS，使您的期刊完全独立于商业出版平台，无需按文章付费，无需订阅费用，并完全拥有您的投稿数据和出版档案。该平台支持多期刊部署，使其适用于从一个安装运行多个刊物的机构。