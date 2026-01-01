Shelfmark 是一款自托管的 Web 应用程序，可以同时在多个来源（包括网络目录、种子索引器、Usenet 和 IRC 频道）中搜索书籍和有声读物，并将结果发送到您的本地图书馆管理器。它支持多用户访问，并内置请求系统，因此家庭成员可以浏览并提交下载请求，而无需在每个集成上拥有单独的账户。

Shelfmark 与 Calibre、Calibre-Web、Grimmory 和 Audiobookshelf 集成，可将下载的标题直接添加到您现有的媒体库中。所有配置和历史记录都存储在配置目录中的单个 SQLite 数据库中——无需外部数据库服务。