Etherpad是一个开源的、基于网络的协作编辑器，允许多个用户同时编辑同一文档，更改会即时显示给所有参与者。每位贡献者的文本都用颜色编码，方便查看谁编辑了什么内容。无需注册或安装软件——只需分享链接即可开始协作。

在您的VPS上自托管Etherpad可确保敏感文档永远不会离开您自己的基础设施。随附的PostgreSQL后端提供可靠的持久性和完整的版本历史记录，而可扩展的插件系统允许您添加图像支持、任务列表以及根据团队工作流程定制的集成。