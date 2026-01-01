Twingate Connector最高立减 70%

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零信任网络访问连接器，可在不暴露端口或管理VPN的情况下保护私有资源访问。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Twingate Connector 构建什么

Twingate Connector 是 Twingate 零信任网络访问 (ZTNA) 平台的本地组件。它运行在您的 VPS 上，并与 Twingate 的云中继建立仅出站的加密隧道——您的团队无需入站防火墙规则、无需开放端口，也无需 VPN 客户端配置。

在 VPS 上自托管连接器可使其靠近您的私有资源，从而在资源级别实现基于身份的访问控制。只有经过身份验证和授权的用户才能通过经批准的设备访问受保护的服务，从而用基于应用程序的访问策略取代传统的 VPN 蔓延。

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Twingate Connector 的主要功能

没有开放的入站端口

连接器使用仅出站连接，因此您的VPS永远不需要入站防火墙规则来暴露您的网络边界。

基于身份的访问

访问决策按资源和用户强制执行，用细粒度策略取代了广泛的网络级VPN访问。

设备信任

在授予访问权限之前，要求进行设备健康检查，以确保只有受管和合规的设备才能访问受保护的资源。

简单部署

几分钟内即可部署，只需一个网络名称和访问令牌 — 无需复杂的VPN服务器配置或PKI管理。

为什么要在 Hostinger 上运行 Twingate Connector

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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