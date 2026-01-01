Twingate Connector 是 Twingate 零信任网络访问 (ZTNA) 平台的本地组件。它运行在您的 VPS 上，并与 Twingate 的云中继建立仅出站的加密隧道——您的团队无需入站防火墙规则、无需开放端口，也无需 VPN 客户端配置。

在 VPS 上自托管连接器可使其靠近您的私有资源，从而在资源级别实现基于身份的访问控制。只有经过身份验证和授权的用户才能通过经批准的设备访问受保护的服务，从而用基于应用程序的访问策略取代传统的 VPN 蔓延。