Docker 中的 Firefox 在您的 VPS 上运行一个功能齐全的浏览器，并通过基于网络的 GUI 将其流式传输到任何现代网络浏览器。这为您提供了一个隔离的浏览环境，可以保护您的本地设备，隐藏您的家庭 IP 地址，并让您保持一致的浏览配置文件——包含书签、密码和扩展——可从世界任何地方访问。

在您的 VPS 上自托管 Firefox 意味着您的浏览会话永远不会通过商业远程桌面服务进行处理，这为安全研究人员、注重隐私的用户和远程团队提供了一个私密的、始终可用的、由他们自己控制的浏览器。