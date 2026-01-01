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Docker 管理器
快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Snipe-IT 构建什么

Snipe-IT 是一个功能强大的开源 IT 资产管理系统，基于 Laravel 构建，可帮助组织在其整个生命周期内跟踪硬件资产、软件许可证、附件和耗材。它在 GitHub 上拥有超过 13,000 颗星，提供企业级功能，包括签入/签出工作流、折旧跟踪、保修管理和全面的报告——所有这些都无需昂贵的许可费用。

在您的 VPS 上自托管 Snipe-IT，让您对敏感资产和许可证数据拥有完全所有权，而无需支付重复的按用户或按资产成本。由 MariaDB 支持的部署可从小团队扩展到大型企业，处理数千个资产，同时保持条形码扫描、报告和 REST API 集成的快速查询。

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你可以用 {name} 构建什么

Snipe-IT 的主要功能

资产入库/出库

通过简化的签入和签出工作流程以及自动电子邮件通知，随时精确追踪每项资产的归属。

许可证管理

管理软件许可证密钥、席位数量和续订日期，以保持合规性并防止许可证超额或不足。

折旧跟踪

使用直线法或递减余额法计算资产折旧，以实现准确的财务报告和会计。

条形码和二维码

生成并扫描每项资产的条形码或二维码，实现快速实物盘点和移动友好的库存管理。

REST API 和报告

将数据导出到 CSV 或 Excel，并通过完整的 REST API 与外部系统集成，以实现自动化和商业智能工作流。

为什么要在 Hostinger 上运行 Snipe-IT

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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