一键安装部署 Snipe-IT。
免费开源的IT资产管理，用于跟踪您组织内的硬件、软件许可证和折旧。
为 Snipe-IT 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Snipe-IT 构建什么
Snipe-IT 是一个功能强大的开源 IT 资产管理系统，基于 Laravel 构建，可帮助组织在其整个生命周期内跟踪硬件资产、软件许可证、附件和耗材。它在 GitHub 上拥有超过 13,000 颗星，提供企业级功能，包括签入/签出工作流、折旧跟踪、保修管理和全面的报告——所有这些都无需昂贵的许可费用。
在您的 VPS 上自托管 Snipe-IT，让您对敏感资产和许可证数据拥有完全所有权，而无需支付重复的按用户或按资产成本。由 MariaDB 支持的部署可从小团队扩展到大型企业，处理数千个资产，同时保持条形码扫描、报告和 REST API 集成的快速查询。
Snipe-IT 的主要功能
资产入库/出库
通过简化的签入和签出工作流程以及自动电子邮件通知，随时精确追踪每项资产的归属。
许可证管理
管理软件许可证密钥、席位数量和续订日期，以保持合规性并防止许可证超额或不足。
折旧跟踪
使用直线法或递减余额法计算资产折旧，以实现准确的财务报告和会计。
条形码和二维码
生成并扫描每项资产的条形码或二维码，实现快速实物盘点和移动友好的库存管理。
REST API 和报告
将数据导出到 CSV 或 Excel，并通过完整的 REST API 与外部系统集成，以实现自动化和商业智能工作流。
为什么要在 Hostinger 上运行 Snipe-IT
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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