Snipe-IT 是一个功能强大的开源 IT 资产管理系统，基于 Laravel 构建，可帮助组织在其整个生命周期内跟踪硬件资产、软件许可证、附件和耗材。它在 GitHub 上拥有超过 13,000 颗星，提供企业级功能，包括签入/签出工作流、折旧跟踪、保修管理和全面的报告——所有这些都无需昂贵的许可费用。

在您的 VPS 上自托管 Snipe-IT，让您对敏感资产和许可证数据拥有完全所有权，而无需支付重复的按用户或按资产成本。由 MariaDB 支持的部署可从小团队扩展到大型企业，处理数千个资产，同时保持条形码扫描、报告和 REST API 集成的快速查询。