TeslaMate 是一个开源数据记录器，专为特斯拉车主设计，它连接到特斯拉 API，持续轮询您汽车的遥测数据，并将每次驾驶、充电、软件更新和空闲事件存储在 PostgreSQL 数据库中。它围绕一个简洁的 Phoenix Web 应用程序和专门的 Grafana 实例构建，后者包含二十多个预构建仪表板，为您提供特斯拉应用程序未公开的效率、电池衰减、充电成本和驾驶习惯的历史洞察。

在您的 VPS 上自托管 TeslaMate 可以保护每公里驾驶数据的隐私——没有第三方分析服务会摄取您的行程位置、充电历史或唤醒模式。捆绑的 PostgreSQL、Grafana 和 MQTT 代理完全在您的 VPS 上运行，您只需使用您的特斯拉账户登录 TeslaMate 一次即可开始收集数据。