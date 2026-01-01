一键安装部署 TeslaMate。
用于您的特斯拉的自托管数据记录器，可记录每次驾驶、充电和行程统计数据，并配有精美的 Grafana 仪表板。
为 TeslaMate 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 TeslaMate 构建什么
TeslaMate 是一个开源数据记录器，专为特斯拉车主设计，它连接到特斯拉 API，持续轮询您汽车的遥测数据，并将每次驾驶、充电、软件更新和空闲事件存储在 PostgreSQL 数据库中。它围绕一个简洁的 Phoenix Web 应用程序和专门的 Grafana 实例构建，后者包含二十多个预构建仪表板，为您提供特斯拉应用程序未公开的效率、电池衰减、充电成本和驾驶习惯的历史洞察。
在您的 VPS 上自托管 TeslaMate 可以保护每公里驾驶数据的隐私——没有第三方分析服务会摄取您的行程位置、充电历史或唤醒模式。捆绑的 PostgreSQL、Grafana 和 MQTT 代理完全在您的 VPS 上运行，您只需使用您的特斯拉账户登录 TeslaMate 一次即可开始收集数据。
TeslaMate 的主要功能
驾驶和充电日志
持续轮询捕获每一次行驶、充电会话、软件更新和停车事件，并附带精确的开始和结束时间戳和位置。
预建 Grafana 仪表盘
二十几个仪表盘开箱即用，可可视化效率、续航里程、充电成本、轮胎磨损和电池衰减 — 无需Grafana设置。
行程和地址解析
逆地理编码将原始GPS坐标转换为命名地址，以便行程历史记录显示实际地点名称，而非坐标。
电池健康跟踪
长期电池衰减图表和预计容量损失有助于您就更换或保修索赔做出明智的决定。
充电费用报告
根据地点配置费率，以计算每次充电会话的准确充电成本、每月账单估算以及与汽油相比的节省。
MQTT 集成
通过 MQTT 发布的实时车辆状态可与 Home Assistant、openHAB 或任何支持 MQTT 的智能家居平台集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 TeslaMate
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
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