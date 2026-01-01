SABnzbd是领先的开源Usenet下载器，自动化从NZB文件到最终文件的整个流程：从多个服务器并行下载、PAR2完整性验证、自动修复和档案解压——所有这些都无需手动操作。十多年来，它一直是媒体自动化工作流程的支柱。

在VPS上自托管SABnzbd可以提供24/7的可用性，用于RSS监控和下载队列，无需让家用电脑一直运行。数据中心带宽通常超过住宅网络速度，下载会存储在VPS上，以便之后通过Sonarr、Radarr和更广泛的媒体自动化堆栈进行流式传输或检索。