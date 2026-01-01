Workout Cool 是一个自托管的健身指导平台，提供全面的锻炼数据库、结构化锻炼计划生成器和会话跟踪——所有这些都在您自己的服务器上运行，无需订阅费或第三方数据共享。用户可以浏览带有教学视频演示的锻炼，构建按肌肉群或训练目标组织的自定义锻炼计划，并记录训练会话以跟踪随时间变化的表现。

与将历史数据锁定在订阅后面的托管健身应用程序不同，Workout Cool 将所有训练历史存储在您自己的基础设施上的 PostgreSQL 数据库中。该平台支持电子邮件和密码认证以及可选的 Google OAuth，并且嵌入式锻炼库可以在首次启动时预填充示例数据。