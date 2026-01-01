一键部署 Workout Cool
开源健身指导平台，用于制定锻炼计划、跟踪进度和管理个人锻炼库。
为 Workout Cool 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Workout Cool 构建什么
Workout Cool 是一个自托管的健身指导平台，提供全面的锻炼数据库、结构化锻炼计划生成器和会话跟踪——所有这些都在您自己的服务器上运行，无需订阅费或第三方数据共享。用户可以浏览带有教学视频演示的锻炼，构建按肌肉群或训练目标组织的自定义锻炼计划，并记录训练会话以跟踪随时间变化的表现。
与将历史数据锁定在订阅后面的托管健身应用程序不同，Workout Cool 将所有训练历史存储在您自己的基础设施上的 PostgreSQL 数据库中。该平台支持电子邮件和密码认证以及可选的 Google OAuth，并且嵌入式锻炼库可以在首次启动时预填充示例数据。
Workout Cool 的主要功能
锻炼库
浏览一个全面的锻炼数据库，其中包含按肌肉群、器械和训练类型分类的教学视频演示。
锻炼计划助手
创建结构化的多日训练计划，可自定义运动选择、组数、次数和休息时间，以实现任何健身目标。
会话日志记录
记录每一次训练，并附带实际表现数据，以便您能够随着时间的推移跟踪重量进展和训练量。
进度跟踪
利用图表，您可以直观地了解力量增长和训练的一致性，这些图表显示了跨训练会话和训练计划的表现趋势。
肌肉群筛选
按目标肌肉群筛选和发现锻炼，以构建覆盖身体每个部位的均衡训练计划。
为什么要在 Hostinger 上运行 Workout Cool
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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