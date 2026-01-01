Drupal 是一个成熟的企业级内容管理系统，受到全球政府、大学、媒体公司和财富 500 强企业的信赖。其模块化架构和由超过 50,000 个贡献模块组成的庞大生态系统，使团队能够构建从简单的编辑网站到复杂的多站点数字平台，而无需编写一行自定义代码。

Drupal 的无头 CMS 功能、强大的 API 层和精细的权限系统，使其非常适合需要在多个渠道（包括网络、移动设备及其他）管理内容，同时保持严格的编辑工作流程和合规性要求的组织。此部署将 Drupal 与 PostgreSQL 后端配对，以实现生产级的可靠性和性能。