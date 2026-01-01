一键安装部署 Drupal。
企业级开源CMS，为全球数百万网站提供支持，从个人博客到大型政府门户网站。
为 Drupal 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Drupal 的主要功能
灵活的内容建模
定义自定义内容类型和字段，以精确匹配您的编辑工作流程，而不受固定数据结构的限制。
无头CMS 和 REST API
通过 RESTful 或 JSON:API 接口开放内容，以便前端团队可以在任何框架中构建自定义体验。
精细的角色和权限
精确控制每个用户角色在整个站点层级中可以创建、编辑、发布或删除的内容。
多语言支持
内置翻译和语言管理让您能够从单个安装中以数十种语言发布内容。
庞大的模块生态系统
超过50,000个贡献模块扩展了Drupal，使其具备电子商务、SEO、媒体管理和第三方服务集成功能。
为什么要在 Hostinger 上运行 Drupal
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。