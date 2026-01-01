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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Drupal 构建什么

Drupal 是一个成熟的企业级内容管理系统，受到全球政府、大学、媒体公司和财富 500 强企业的信赖。其模块化架构和由超过 50,000 个贡献模块组成的庞大生态系统，使团队能够构建从简单的编辑网站到复杂的多站点数字平台，而无需编写一行自定义代码。

Drupal 的无头 CMS 功能、强大的 API 层和精细的权限系统，使其非常适合需要在多个渠道（包括网络、移动设备及其他）管理内容，同时保持严格的编辑工作流程和合规性要求的组织。此部署将 Drupal 与 PostgreSQL 后端配对，以实现生产级的可靠性和性能。

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你可以用 {name} 构建什么

Drupal 的主要功能

灵活的内容建模

定义自定义内容类型和字段，以精确匹配您的编辑工作流程，而不受固定数据结构的限制。

无头CMS 和 REST API

通过 RESTful 或 JSON:API 接口开放内容，以便前端团队可以在任何框架中构建自定义体验。

精细的角色和权限

精确控制每个用户角色在整个站点层级中可以创建、编辑、发布或删除的内容。

多语言支持

内置翻译和语言管理让您能够从单个安装中以数十种语言发布内容。

庞大的模块生态系统

超过50,000个贡献模块扩展了Drupal，使其具备电子商务、SEO、媒体管理和第三方服务集成功能。

为什么要在 Hostinger 上运行 Drupal

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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