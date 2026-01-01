Kutt 是一个自托管的 URL 缩短器，让您完全掌控您的短链接、分析数据和用户访问。在您自己的域名上创建品牌短 URL，跟踪每个链接的点击统计数据，并通过简洁的管理界面管理一切——无需将数据发送到 Bitly 或 TinyURL 等商业服务。

除了基本的缩短功能，Kutt 还允许您使用密码保护链接、设置自动过期日期以及管理注册用户。完整的 REST API 以及适用于 Chrome 和 Firefox 的浏览器扩展，使得将链接创建集成到现有工作流程中变得轻而易举。自托管意味着您的链接数据保持私密，并且您无需支付按点击收费的费用。