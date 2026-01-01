一键安装 Kutt。
现代开源短链接服务，支持自定义域名、点击分析和完整的REST API。
为 Kutt 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Kutt 的主要功能
自定义域名支持
从您自己的品牌域名提供短链接，这样您分享的每个URL都能强化您的身份，而不是第三方服务。
链接级分析
跟踪每个短链接的点击次数、推荐来源、国家和设备，以衡量覆盖范围和营销活动效果。
密码保护的链接
为任何链接添加可选密码，只有拥有该密码的人才能访问目标URL。
链接过期
为任何链接设置自动失效日期，到期后无需人工干预即可停止工作 — 对于时间敏感的活动非常有用。
REST API
通过功能齐全的API，以编程方式创建、管理和删除链接，从而轻松将Kutt集成到您的应用程序和管道中。
用户管理
管理面板允许您管理注册用户以及系统范围内的所有链接，默认情况下禁用注册和匿名访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 Kutt
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。