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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Kutt 构建什么

Kutt 是一个自托管的 URL 缩短器，让您完全掌控您的短链接、分析数据和用户访问。在您自己的域名上创建品牌短 URL，跟踪每个链接的点击统计数据，并通过简洁的管理界面管理一切——无需将数据发送到 Bitly 或 TinyURL 等商业服务。

除了基本的缩短功能，Kutt 还允许您使用密码保护链接、设置自动过期日期以及管理注册用户。完整的 REST API 以及适用于 Chrome 和 Firefox 的浏览器扩展，使得将链接创建集成到现有工作流程中变得轻而易举。自托管意味着您的链接数据保持私密，并且您无需支付按点击收费的费用。

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你可以用 {name} 构建什么

Kutt 的主要功能

自定义域名支持

从您自己的品牌域名提供短链接，这样您分享的每个URL都能强化您的身份，而不是第三方服务。

链接级分析

跟踪每个短链接的点击次数、推荐来源、国家和设备，以衡量覆盖范围和营销活动效果。

密码保护的链接

为任何链接添加可选密码，只有拥有该密码的人才能访问目标URL。

链接过期

为任何链接设置自动失效日期，到期后无需人工干预即可停止工作 — 对于时间敏感的活动非常有用。

REST API

通过功能齐全的API，以编程方式创建、管理和删除链接，从而轻松将Kutt集成到您的应用程序和管道中。

用户管理

管理面板允许您管理注册用户以及系统范围内的所有链接，默认情况下禁用注册和匿名访问。

为什么要在 Hostinger 上运行 Kutt

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

一键启动

值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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值得信赖的 Docker VPS 主机

Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

Noel
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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