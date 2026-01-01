KeeWeb 是一款免费的开源密码管理器，它完全在浏览器中运行，并与 KeePass (.kdbx) 格式完全兼容。它允许您直接从浏览器打开和管理现有的 KeePass 密码库，无需任何插件或原生客户端 — 您的密码库将保留在您自己的存储中，由您完全控制。

在您的 VPS 上自托管 KeeWeb 意味着您可以从任何带有浏览器的设备访问您的密码，同时保持应用程序本身的私密性，并且不依赖于第三方云服务。密码库文件绝不会发送到任何服务器；它们会在您的浏览器中进行客户端打开和解密。