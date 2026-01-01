Loomio是一个专为协作决策而构建的开源平台。团体可以在一个地方进行结构化讨论、创建提案、发起投票并记录结果。

与一般聊天工具不同，Loomio使对话专注于达成明确的决策，这使其成为合作社、非营利组织、社区组织和分布式团队的理想选择。

在您自己的VPS上自托管Loomio，可以使成员数据完全由您控制，无需按用户付费，也无需依赖第三方服务。此部署包括完整的Rails Web应用程序、Sidekiq后台工作程序、PostgreSQL数据库、Redis队列以及用于实时协作文档编辑的Hocuspocus服务器。