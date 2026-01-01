Datasette 是一个用于探索和发布数据的开源多功能工具。它将 SQLite 数据库文件即时转换为交互式、可搜索的网站，并内置 JSON API — 无需后端编程。记者、研究人员和数据团队使用 Datasette 公开共享数据集、构建数据驱动的应用程序以及原型分析仪表板，而无需管理复杂的基础设施。

在您自己的 VPS 上自托管 Datasette 可以完全控制敏感数据集，允许您安装用于可视化和身份验证的自定义插件，并为您的数据包含的每个查询和表视图提供一个永久的、可共享的 URL。