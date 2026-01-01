一键安装部署 Redis。
世界上部署最广泛的内存数据存储，用于缓存、会话、队列和实时工作负载。
为 Redis 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Redis 构建什么
Redis 是世界上最流行的内存数据结构存储，受到数百万应用程序的信任，能够提供任意规模的亚毫秒级读写延迟。它支持字符串、哈希、列表、集合、排序集合、位图和流 — 使其成为 Laravel、Django、Ruby on Rails 和 Next.js 等框架的默认缓存和会话层。
此部署运行 Redis 时启用了密码身份验证和周期性 RDB 快照以进行持久化，因此您的数据在容器重新启动后仍能生存。在与应用相同的 VPS 上运行 Redis 可消除应用和缓存之间的网络往返，通常可将缓存命中时间缩短到 0.1ms 以下，并让您完全控制内存限制、驱逐策略和连接设置，而无需支付托管 Redis 服务的成本。
Redis 的主要功能
亚毫秒延迟
单线程事件循环体系结构提供一致的低延迟读写，而不管数据集大小或并发连接数。
丰富的数据结构
字符串、哈希、列表、集合、排序集合、位图和流涵盖单个数据存储中的缓存、领导板、队列和分析。
内置 Pub/Sub
本机发布/订阅消息功能允许服务向多个订阅者广播实时事件，而无需额外的消息代理。
可配置的持久性
RDB 快照和仅附加文件日志记录让您能够控制特定工作负载的耐用性/性能权衡。
框架本机支持
Laravel、Django、Rails、Next.js 和大多数主要框架将 Redis 视为缓存、会话和作业队列的一流依赖项。
为什么要在 Hostinger 上运行 Redis
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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