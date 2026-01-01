Redis 是世界上最流行的内存数据结构存储，受到数百万应用程序的信任，能够提供任意规模的亚毫秒级读写延迟。它支持字符串、哈希、列表、集合、排序集合、位图和流 — 使其成为 Laravel、Django、Ruby on Rails 和 Next.js 等框架的默认缓存和会话层。

此部署运行 Redis 时启用了密码身份验证和周期性 RDB 快照以进行持久化，因此您的数据在容器重新启动后仍能生存。在与应用相同的 VPS 上运行 Redis 可消除应用和缓存之间的网络往返，通常可将缓存命中时间缩短到 0.1ms 以下，并让您完全控制内存限制、驱逐策略和连接设置，而无需支付托管 Redis 服务的成本。