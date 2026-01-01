Organizr 是一个自托管服务仪表板，它用一个基于标签页的界面取代了数十个浏览器书签。Organizr 无需在多个浏览器标签页之间切换来管理 Sonarr、Radarr、Plex 和其他家庭实验室服务，而是将它们全部作为 iFrame 标签页加载到一个网页中——内置用户账户、访问控制和访客限制。

Organizr 支持 Plex、Emby 和 LDAP 认证、无限用户组以及 Nginx auth_request 集成，超越了简单的链接页面。它作为您整个自托管堆栈的轻量级访问层，允许您授予特定用户或访客仅访问您选择的标签页的权限。