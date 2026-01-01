一键安装部署 Organizr。
HTPC 和家庭实验室服务组织器，可在单个统一的网页界面中加载您所有自托管的选项卡。
为 Organizr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Organizr 的主要功能
基于选项卡的界面
将任何自托管服务作为iFrame选项卡加载，为您提供一个统一的页面来管理您的整个家庭实验室，无需切换浏览器选项卡。
用户组和访问控制
创建无限用户组，并控制每个组可以看到哪些选项卡 — 包括用于共享服务的只读访客访问。
多认证支持
除了本地 Organizr 账户，还可以使用 Plex、Emby、LDAP 或 sFTP 凭据验证用户。
Nginx 认证集成
将 Organizr 用作 Nginx 的 auth_request 提供程序，为缺乏内置身份验证的服务添加 SSO 风格的登录保护。
可自定义主题
全色板控制让您个性化 Organizr，以匹配您的品牌或首选的深色/浅色美学。
Fail2ban 支持
原生 Fail2ban 集成可保护您的 Organizr 登录免受暴力破解攻击，并自动封禁 IP。
为什么要在 Hostinger 上运行 Organizr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。