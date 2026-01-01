GIMP（GNU图像处理程序）是一款免费的开源位图图形编辑器，其功能集可与商业工具媲美。它在一个应用程序中处理照片修饰、颜色校正、基于图层的合成、数字绘画和图形设计。此模板通过KasmVNC在可访问浏览器的桌面上运行GIMP，因此您无需在本地安装任何东西，即可从任何设备访问您的完整编辑环境。

在VPS上托管GIMP意味着您的自定义画笔、脚本和项目文件始终可以从任何机器访问。专用的CPU和RAM资源可以处理大型画布和批量导出任务，这些任务可能会让低配置的本地设备不堪重负。