ShinyProxy是由Open Analytics构建的开源服务器，用于托管用R Shiny、Python Dash、Streamlit、Jupyter、RStudio以及许多其他框架编写的交互式数据应用程序。它在独立的Docker容器中启动每个用户会话，然后将HTTP和WebSocket流量代理回浏览器，因此每个访问者都能获得一个干净的环境，而不会污染共享状态。

在您自己的VPS上自托管ShinyProxy，可以将专有模型、数据集和仪表板保留在您的安全边界内，同时为团队提供企业级功能——身份验证、基于组的访问控制、使用情况日志记录——而无需按席位许可或供应商锁定。