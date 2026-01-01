一键安装并部署 ShinyProxy。
用于部署 Shiny、Dash、Streamlit 和其他数据应用的开源服务器，具有内置身份验证。
为 ShinyProxy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ShinyProxy 构建什么
ShinyProxy是由Open Analytics构建的开源服务器，用于托管用R Shiny、Python Dash、Streamlit、Jupyter、RStudio以及许多其他框架编写的交互式数据应用程序。它在独立的Docker容器中启动每个用户会话，然后将HTTP和WebSocket流量代理回浏览器，因此每个访问者都能获得一个干净的环境，而不会污染共享状态。
在您自己的VPS上自托管ShinyProxy，可以将专有模型、数据集和仪表板保留在您的安全边界内，同时为团队提供企业级功能——身份验证、基于组的访问控制、使用情况日志记录——而无需按席位许可或供应商锁定。
ShinyProxy 的主要功能
每个用户容器
每个会话都会生成自己的 Docker 容器，这样用户就永远不会共享状态、会话或计算资源。
多框架支持
托管 R Shiny、Python Dash、Streamlit、Jupyter、RStudio Server、VSCode 以及任何其他打包为容器的 Web 应用程序。
可插拔认证
接入 LDAP、OpenID Connect、SAML、Keycloak 或社交登录，通过基于组的访问控制来保护应用程序。
使用情况分析
内置事件日志记录跟踪应用启动、持续时间以及活跃会话，用于容量规划和审计。
WebSocket 流式传输
原生WebSocket和HTTP/2代理在负载下保持交互式Shiny和Dash应用响应迅速。
管理员仪表盘
实时管理视图显示正在运行的容器，允许操作员检查活动，并按需停止会话。
为什么要在 Hostinger 上运行 ShinyProxy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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