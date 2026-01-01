一键部署 TinyAuth。
轻量级 Traefik forward-auth 中间件，只需一个标签即可为任何自托管应用程序添加登录界面。
为 TinyAuth 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 TinyAuth 构建什么
TinyAuth 是一个轻量级的自托管认证中间件，它为任何运行在 Traefik 反向代理后面的应用程序添加了一个登录界面。与完整的身份提供商不同，TinyAuth 是一个由 SQLite 提供支持的单一 Go 二进制文件，部署只需几秒钟，配置极少。任何应用程序的 Docker Compose 文件中的一个中间件标签就足以通过用户名和密码或 OAuth 登录来控制访问。
在您的 VPS 上自托管 TinyAuth 意味着您部署的每个应用程序——仪表板、开发工具、监控服务——都共享一个单一的认证层，而无需公开这些服务。与 Google、GitHub 和任何 OIDC 提供商的 OAuth 集成让团队成员可以使用现有凭据登录，并且内置的 TOTP 支持提供了双因素认证，而无需额外的服务。
TinyAuth 的主要功能
Traefik 转发认证
为任何由Traefik路由的应用添加登录墙，只需添加一个中间件标签——无需对受保护的应用程序进行任何更改。
OAuth 提供者支持
允许通过 Google、GitHub 或任何符合 OIDC 标准的提供商登录，以便团队成员使用现有凭据，而不是管理单独的密码。
TOTP 双重身份验证
将基于时间的一次性密码应用于任何账户，增强对自托管应用程序的访问安全性，而无需部署专用的双因素认证服务。
子域名 Cookie 共享
单一的 TinyAuth 登录覆盖所有托管在同一域名的子域名下的应用程序，因此用户只需认证一次即可在整个堆栈中自由移动。
零外部依赖
作为单个二进制文件运行，并使用 SQLite 存储 — 无需 Redis、PostgreSQL 或 LDAP，从而在任何 VPS 计划上将资源占用保持在最低水平。
为什么要在 Hostinger 上运行 TinyAuth
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。