TinyAuth 是一个轻量级的自托管认证中间件，它为任何运行在 Traefik 反向代理后面的应用程序添加了一个登录界面。与完整的身份提供商不同，TinyAuth 是一个由 SQLite 提供支持的单一 Go 二进制文件，部署只需几秒钟，配置极少。任何应用程序的 Docker Compose 文件中的一个中间件标签就足以通过用户名和密码或 OAuth 登录来控制访问。

在您的 VPS 上自托管 TinyAuth 意味着您部署的每个应用程序——仪表板、开发工具、监控服务——都共享一个单一的认证层，而无需公开这些服务。与 Google、GitHub 和任何 OIDC 提供商的 OAuth 集成让团队成员可以使用现有凭据登录，并且内置的 TOTP 支持提供了双因素认证，而无需额外的服务。