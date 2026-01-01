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AMD EPYC 处理器
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免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 HedgeDoc 构建什么

HedgeDoc 是一款开源的协作式 Markdown 编辑器，允许多人同时编写和编辑同一文档，具有实时光标跟踪和即时同步功能。除了基本的 Markdown 功能外，它还支持通过 Mermaid 和 PlantUML 嵌入图表、通过 KaTeX 嵌入数学公式、支持 100 多种语言的语法高亮代码块，以及可将任何笔记转换为幻灯片演示文稿的演示模式。

在您的 VPS 上自托管 HedgeDoc 可以将敏感文档、内部架构决策和专有笔记保留在您自己的基础设施中——无需按用户付费，没有第三方数据访问，并可完全控制企业环境下的身份验证方法，包括 LDAP、OAuth 和 SAML。

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HedgeDoc 的主要功能

实时协作

多位作者同时编辑同一文档，实时显示光标位置并即时更新，使远程团队保持同步，避免合并冲突。

图表与数学

在 Markdown 中直接嵌入 Mermaid、Graphviz 和 PlantUML 图表以及 KaTeX 数学表达式，使 HedgeDoc 成为技术和学术文档的理想选择。

演示模式

只需单击一下，即可将任何 Markdown 文档转换为幻灯片演示文稿，无需为内部演讲和演示使用单独的演示软件。

灵活的权限

将文档设置为公开、受保护或私有，并控制谁可以查看、评论或编辑 — 从开放社区维基到机密内部规范。

企业认证支持

与 LDAP、OAuth 提供商、SAML 和本地账户集成，以便团队可以使用现有的企业凭据登录，而无需管理单独的密码。

为什么要在 Hostinger 上运行 HedgeDoc

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

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