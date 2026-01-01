一键安装部署 HedgeDoc。
开源实时协作Markdown编辑器，供团队共同编写、审阅和分享文档。
为 HedgeDoc 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 HedgeDoc 构建什么
HedgeDoc 是一款开源的协作式 Markdown 编辑器，允许多人同时编写和编辑同一文档，具有实时光标跟踪和即时同步功能。除了基本的 Markdown 功能外，它还支持通过 Mermaid 和 PlantUML 嵌入图表、通过 KaTeX 嵌入数学公式、支持 100 多种语言的语法高亮代码块，以及可将任何笔记转换为幻灯片演示文稿的演示模式。
在您的 VPS 上自托管 HedgeDoc 可以将敏感文档、内部架构决策和专有笔记保留在您自己的基础设施中——无需按用户付费，没有第三方数据访问，并可完全控制企业环境下的身份验证方法，包括 LDAP、OAuth 和 SAML。
HedgeDoc 的主要功能
实时协作
多位作者同时编辑同一文档，实时显示光标位置并即时更新，使远程团队保持同步，避免合并冲突。
图表与数学
在 Markdown 中直接嵌入 Mermaid、Graphviz 和 PlantUML 图表以及 KaTeX 数学表达式，使 HedgeDoc 成为技术和学术文档的理想选择。
演示模式
只需单击一下，即可将任何 Markdown 文档转换为幻灯片演示文稿，无需为内部演讲和演示使用单独的演示软件。
灵活的权限
将文档设置为公开、受保护或私有，并控制谁可以查看、评论或编辑 — 从开放社区维基到机密内部规范。
企业认证支持
与 LDAP、OAuth 提供商、SAML 和本地账户集成，以便团队可以使用现有的企业凭据登录，而无需管理单独的密码。
为什么要在 Hostinger 上运行 HedgeDoc
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。