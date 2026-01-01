HedgeDoc 是一款开源的协作式 Markdown 编辑器，允许多人同时编写和编辑同一文档，具有实时光标跟踪和即时同步功能。除了基本的 Markdown 功能外，它还支持通过 Mermaid 和 PlantUML 嵌入图表、通过 KaTeX 嵌入数学公式、支持 100 多种语言的语法高亮代码块，以及可将任何笔记转换为幻灯片演示文稿的演示模式。

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