一键安装部署 Reitti。
一个自托管的位置追踪和时间轴平台，作为谷歌时间轴的替代品，可保护您的移动历史隐私。
为 Reitti 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Reitti 构建什么
Reitti 是一款自托管的位置跟踪和时间线应用程序，为您提供 Google 时间线的私人替代方案。您可以从 Google 地图时间线导出、GPX 文件和 GeoJSON 导入现有历史记录，或者从 OwnTracks 和 GPSLogger 等手机应用程序获取实时位置，以建立您去过地方的连续记录。
Reitti 自动检测重要地点和行程，然后将其可视化到交互式地图上，并显示每日时间线和移动统计数据。由于所有内容都在您自己的服务器上运行，因此您的详细位置历史记录永远不会离开您的基础设施，也永远不会被用于广告挖掘。此模板捆绑了用于地理空间查询的 PostGIS 数据库、Redis 缓存和捆绑的地图瓦片缓存，因此整个堆栈可以开箱即用。
Reitti 的主要功能
多源导入
从 Google 地图时间轴导出、GPX 文件和 GeoJSON 导入历史记录，或从 OwnTracks 和 GPSLogger 流式传输实时数据。
自动位置检测
Reitti 分析您的原始点，无需手动标记即可检测重要地点和访问过的位置。
旅行和出行洞察
移动会根据距离、持续时间和交通方式被归类到行程中，让你的时间线读起来就像一本日志。
交互式地图时间轴
在交互式地图上浏览任何一天的活动，其中包含路线、站点和按时间顺序排列的活动时间线。
自托管隐私
所有位置数据都存储在您自己的 PostGIS 数据库中，绝不与 Google 共享，也绝不用于广告。
为什么要在 Hostinger 上运行 Reitti
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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