Reitti 是一款自托管的位置跟踪和时间线应用程序，为您提供 Google 时间线的私人替代方案。您可以从 Google 地图时间线导出、GPX 文件和 GeoJSON 导入现有历史记录，或者从 OwnTracks 和 GPSLogger 等手机应用程序获取实时位置，以建立您去过地方的连续记录。

Reitti 自动检测重要地点和行程，然后将其可视化到交互式地图上，并显示每日时间线和移动统计数据。由于所有内容都在您自己的服务器上运行，因此您的详细位置历史记录永远不会离开您的基础设施，也永远不会被用于广告挖掘。此模板捆绑了用于地理空间查询的 PostGIS 数据库、Redis 缓存和捆绑的地图瓦片缓存，因此整个堆栈可以开箱即用。