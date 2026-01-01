小型文件管理器是一个紧凑的开源文件管理器，完全作为一个独立的PHP文件运行，为您提供一个功能齐全的基于浏览器的界面，无需SSH或FTP客户端即可管理您服务器上的文件。它支持文件上传和下载、复制、移动、重命名、删除、创建归档以及内置文本编辑器——所有这些功能都可以通过简洁、响应式的Web UI访问。

在您的VPS上自托管小型文件管理器，可以使您的文件处于您的控制之下，并允许您根据角色向具有不同权限级别的团队成员授予访问权限。它占用资源少，这意味着它可以与您现有的应用程序并行运行，而不会增加明显的资源开销。