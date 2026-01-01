部署 SFTPGo 一键安装。
功能齐全、事件驱动的文件传输服务器，支持SFTP、FTP、WebDAV和HTTP，并内置Web管理界面。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SFTPGo 构建什么
SFTPGo 是一个功能齐全的开源文件传输服务器，围绕事件驱动架构构建。它支持从单一部署中运行多种协议——SFTP、FTPS、WebDAV 和 HTTP/HTTPS——以及多种存储后端，包括本地文件系统、Amazon S3、Google Cloud Storage 和 Azure Blob Storage。内置的 WebAdmin 界面让管理员可以完全控制用户、组、配额和访问策略，而 WebClient 界面则允许最终用户无需任何额外软件即可直接在浏览器中管理自己的文件。
在您自己的 VPS 上自托管 SFTPGo 可以让文件传输基础设施处于您的控制之下。您可以设置保留策略、访问规则和存储后端——无需按用户付费，没有使用上限，并且数据不会离开您的基础设施。
SFTPGo 的主要功能
多协议支持
SFTP、FTPS、WebDAV 和 HTTP/HTTPS 均由一台服务器提供服务，因此支持使用任何标准协议连接的客户端，无需额外部署。
网站管理
全浏览器WebAdmin界面，用于管理用户、组、文件夹、配额和事件规则，无需任何命令行访问。
多个存储后端
连接到本地存储、Amazon S3、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage 或远程SFTP服务器，并将它们作为统一的目录树呈现给用户。
事件驱动的自动化
定义规则，以便在文件事件（例如上传、下载或删除）发生时触发 Webhook、电子邮件通知或自定义脚本。
每个用户配额
强制执行按用户或按文件夹的独立存储和带宽限制，以防止任何单个账户消耗过多资源。
双重身份验证
基于TOTP的双因素认证适用于管理员和最终用户账户，增加了一层关键的保护，防止未经授权的访问。
为什么要在 Hostinger 上运行 SFTPGo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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