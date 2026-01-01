SFTPGo 是一个功能齐全的开源文件传输服务器，围绕事件驱动架构构建。它支持从单一部署中运行多种协议——SFTP、FTPS、WebDAV 和 HTTP/HTTPS——以及多种存储后端，包括本地文件系统、Amazon S3、Google Cloud Storage 和 Azure Blob Storage。内置的 WebAdmin 界面让管理员可以完全控制用户、组、配额和访问策略，而 WebClient 界面则允许最终用户无需任何额外软件即可直接在浏览器中管理自己的文件。

在您自己的 VPS 上自托管 SFTPGo 可以让文件传输基础设施处于您的控制之下。您可以设置保留策略、访问规则和存储后端——无需按用户付费，没有使用上限，并且数据不会离开您的基础设施。